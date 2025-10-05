overcast clouds
ВЕЛИКА АКЦИЈА МУП-А НА СЕВЕРУ СРБИЈЕ Полиција открила канистер са 30 литара уља за производњу наркотика

05.10.2025. 08:32 08:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
најновија
Фото: дневник

Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору, у две одвојене акције, ухапсили су Ј. Б. (18) и А. К. (19) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Како је саопштила Полицијска управа у Сомбору, претресом стана који користи осумњичени Ј. Б. (19), полиција је пронашла и запленила три канистера са око 30 литара амфетаминског уља, око 480 грама амфетамина и 1,6 килограма марихуане.

Поред тога, откривено је и 35 грама праха за који се сумња да је кокаин, као и око 4,5 килограма смесе која служи за увећање масе наркотика и дигитална вагица за прецизно мерење.

У одвојеној акцији, ухапшен је и А. К. (18) из околине Сомбора. Приликом претреса његовог стана и других просторија, полиција је пронашла седам биљака за које се сумња да су канабис, мању количину сасушене марихуане и две дигиталне вагице.

Обојици осумњичених одређено је задржавање до 48 сати.

Ј. Б. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, док ће А. К. бити приведен Основном јавном тужилаштву у Сомбору.

полиција хапшење
Вести Хроника
