ОД СУТРА ДО 17. ОКТОБРА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА Вршачка улица постаје слепа

Саобраћај у Вршачкој улици, у широј зони раскрснице улица Панонска-Вршачка-Дубровачка од сутра до 17. октобра биће обустављен због извођења прве фазе изградње и реконструкције саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улицама Футошки пут, Богдана Шупута и Дубровачка.

У току извођења радова Вршачка улица постаје „слепа“ из смера Футошког пута, док ће у широј зони раскрснице улица Панонска Вршачка Дубровачка бити омогућено једино скретање десно из Вршачке у Дубровачку улицу.

Надлежни моле све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова и користе алтернативне правце.
 

