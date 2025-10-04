light rain
БЛАГОЈЕВИЋ НАКОН ТРИЈУМФА: Све је лепо кренуло... трајало је дуже него што је било предвиђено

04.10.2025. 23:57 23:58
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана победили су Војводину 1:0 у 11. колу Суперлиге уз прославу 80 година клуба.

Због бакљада навијача домаћин меч је прекидан шест пута. 

– Све је лепо кренуло, са забавом поводом рођендана. Честитам нашем Партизану 80. рођендан. На крају победа, што је било и најважније. Трајало је дуже него што је било предвиђено. Најважније је да смо победили. Било је доста прекида који су реметили ритам, није било лако, играчи су се хладили. Тако је како је, околности су такве. Не могу да анализирам дубље, тешка је утакмица била, стрепили смо од контранапада Војводине, али успешно смо привели крају – рекао је Благојевић.

фк партизан
Спорт Фудбал
