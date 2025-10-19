clear sky
(ФОТО) РУСИ ПРВИ ПУТ ЛАНСИРАЛИ НАВОЂЕНУ БОМБУ „ЗВЕР“! Моћни УМБП-5Р летео 130 километара и направио хаос код Харкова!

19.10.2025. 09:29 09:35
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Б92
с

Руске снаге лансирале су прву навођену ваздушну бомбу у нападу на украјински град Лозова, у региону Харкова, која је прешла око 130 километара, а у нападу је повређено пет особа, саопштила је данас канцеларија регионалног тужиоца у Харкову.

Како се наводи, удар је изведен помоћу навођене ваздушне бомбе нове генерације, УМБП-5Р, пренела је агенција Униан.

Бомба је погодила приватну кућу у Лозови у Украјини и оштетила помоћне објекте, а у нападу је повређено пет особа, преноси б92 писање Тањуга.

 

