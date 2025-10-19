(ФОТО) РУСИ ПРВИ ПУТ ЛАНСИРАЛИ НАВОЂЕНУ БОМБУ „ЗВЕР“! Моћни УМБП-5Р летео 130 километара и направио хаос код Харкова!
Руске снаге лансирале су прву навођену ваздушну бомбу у нападу на украјински град Лозова, у региону Харкова, која је прешла око 130 километара, а у нападу је повређено пет особа, саопштила је данас канцеларија регионалног тужиоца у Харкову.
Како се наводи, удар је изведен помоћу навођене ваздушне бомбе нове генерације, УМБП-5Р, пренела је агенција Униан.
❗️A new long-range Russian bomb flew 130 km to the city of Lozovaya in the Kharkov region.
The AFU suspects it could be either a UMBP-5R rocket-propelled munition fired from a Tornado-S MRLS or a new Long Range FAB-glide bomb possibly with a rocket engine.
-- This same type of… pic.twitter.com/HrCbOekEQ9
— Tony (@Cyberspec1) October 18, 2025
Бомба је погодила приватну кућу у Лозови у Украјини и оштетила помоћне објекте, а у нападу је повређено пет особа, преноси б92 писање Тањуга.