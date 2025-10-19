ЕВО ШТА ПУТИН ТРАЖИ ОД ТРАМПА ЗА ОКОНЧАЊЕ РАТА! Чека се исход телефонског разговора
ВАШИНГТОН: Руски председник Владимир Путин је у телефонском разговору ове недеље са председником Доналдом Трампом захтевао да Кијев преда потпуну контролу над Доњецком, стратешки важним регионом на истоку Украјине, као услов за окончање рата, рекла су два висока званичника упозната са разговором, преноси Вашингтон пост.
Путин није успео да у потпуности освоји ову територију 11 година, а украјинске снаге стално су одбијале руске нападе, па се верује да је то подручје главна препрека брзом напредовању руске војске на запад, наводи вашингтонски лист.
Путинов фокус на Доњецк сугерише да он није одустао од својих ранијих захтева који су довели до застоја у преговорима о конфликту, упркос Трамповом оптимизму око постизања мировног споразума, навели су неименовани званичници.
Трамп није јавно коментарисао Путинов захтев за предају читаве територије Доњецка.
Руски лидер је у разговору са Трампом наговестио да би био спреман да преда делове друга два региона Украјине које је делимично освојио, а то су Запорожје и Херсон, у замену за потпуну контролу над Доњецком, додали су званичници.
Амерички председник планира да се наредних недеља састане са руским шефом државе у Будимпешти.