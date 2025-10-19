ПОБЕДОМ ПРОТИВ КРАГУЈЕВАЧКОГ РАДНИЧКОГ ВОЈВОДИНА САЧУВАЛА ТРЕЋУ ПОЗИЦИЈУ НА ТАБЕЛИ: Најефикаснији учинак до сада
Шестом победом у 11 утакмица фудбалери Војводине оправдали су поверење навијача, претварајући жељу у намеру да сачувају треће место на табели.
Против крагујевачког Радничког (4:1) не само да су укњижили три нова бода него су рекордном ефинаксношћу у сезони (први пут четири гола) показали колико су квалитетно искористили двонеељну првенствену паузу. Степен више за коначну оцену о Вошином квалитетном издању иде и чињеница да се тим у наставку опоравио од шокантног противничког изједначења у финишу првог полувремена. Крећући испочетка, знатно другачијим приступом и начином игре, са три гола у другом полувремену, завршили су домаћи у стилу првенственог старта, најубедљивијег у овом веку.
– Одлично смо одиграли читаву утакмицу – сагласан је са оценама извештача са утакмице на „Карађорђу“ члан Тањгиног стручног штаба Љубиша Дунђерски. - У другом делу смо свесно препустили ривалу посед лопте. Тако смо дошли до ситуација у којима смо стварали шансе и реализацијом стигли до победе, после лошег низа резултата. Мада, радије бих рекао да то нису лоши резултати... Једноставно, деси се, па се деси... Сплет околности. Најважније по колектив јесте да наставимо да радимо као што је то био случај у припреми ове утакмице, да у сусретима који следе изађемо као данас, да будемо организовани и продуктивни, како бисмо сачували место на табели, које смо играма и резултатима у минулим колима и заслужили.
Куриозитета вредан податак, који смо на ујтакмици забележили, јесте да је Војводина у првом делу имала посед лопте и нерешен резултат. У другом делу, посед су имали гости, док су домаћи за то време постизали голове.
– Да, занимљива и специфична утакмица – коментарисао је Дунђерски. - Знали смо да Крагујевчани, уколико имају посед, они слабије бране простор на својој половини. Ми смо то транзицијом користили и стизали до циља. Две измене у другом делу (Савићевић и Мери) превагнуле су у нашу корист. Желео бих да истакнем заједништво наше екипе. Имали смо доста болесних и повређених играча, али смо изашли као један и показали да тако јединствени можемо свакога да победимо. За крај, мада не бих радо никога да издвајам, али овога пута одступићу од правила јер знам колико га навијачи воле, морам да похвалим и Џона Мерија, аистирао је и на крају реализацијом потврдио да смо направили добар посао његовим ангажманом.
У 13. супелигашком колу за седам дана Војводина гостује код Напретка у Крушевцу. Следећи састанак са својим навијачима заказан је за среду, 29. октобар, када на „Карађорђе“ стиже освајач дупле круне Црвена звезда. Реч је о одложеној утакмици трећег кола, због Звездиних обавеза на европској сцени.
