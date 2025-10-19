clear sky
ДУПЛА КРУНА ЗА СРПКИЊУ У ГРЧКОЈ: Наталија Сенић славила у синглу и у дублу

19.10.2025.
Српска тенисерка Наталија Сенић (22) освојила је титулу и у синглу и у дублу на Фјучерсу у Хераклиону.

Сенићева је освојила највећу сингл титулу у каријери, пошто је турнир у Хераклиону био из категорије 35К. Претходно је освојила седам титула из ИТФ-ове категорије 15, од тога чак шест у Куршумлијској Бањи.

До трофеја у Грчкој дошла је без изгубљеног сета, уз свега по неколико изгубљених гемова у сваком од мечева, поприлично доминантно.

У финалу је пала Дариа Лодикова са 6:3, 6:2, после сат и по времена игре.

Наталија је дан раније, у пару са 16-годишњом Холанђанком Антонијом Стојанов, освојила и дубл у Хераклиону.

Што се сингла и ранг листе тиче, овом победом Сенићева је мање-више задржала ренкинг који је имала пре овог турнира и од понедељка ће бити 409. тенисерка света.

