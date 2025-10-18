(УЖИВО) РАДНИЧКИ ИЗЈЕДНАЧИО НА „КАРАЂОРЂУ“: Војводина кратко била у вођству
Фудбалери Војводине од 18 часова дочекују Раднички 1923 у 12. колу Суперлиге Србије.
48' Велика шанса Коларевића
Налет Војводине у завршници првог полувремена. Коларевић је био у великој прилици, али се није добро снашао с лоптом.
43' Изједначење Радничког 1:1
Добра комбинацијан на десној страни - убацио је Ћосић, нико није мотрио на Бен Хасина који је имао довољно времена и простора да се намести и сигурно смести лопту иза леђа Росића.
41' Покушај Ранђеловића
Били су Новосађани у контри, Ранђеловић је лепо прошао одбрану ривала, али је његов шут одбранио голман Радничког.
37' Воша води 1:0
Ефикасан центаршут Букинца с леве стране и Драган Кокановић се нашао на правом месту пред голом ривала за леп погодак. Кокановић је постигао први гол ове сезоне.
29' Гости покушали
Имали су гости први слободан ударац, учинило се да је након тога било опасно пред голом Воше, али ипак није било изгледније прилике.
20' Војводина напада
Новосађани имају иницијативу и више нападају. Домаћи и даље траже озбиљнију прилику за гол.
14' Шут Петровића
Натрчао је лепо Његош Петровић на лопту и шутирао по средини, али је лопта отишла поред гола.
12' Крај за Гомеша
Играч Радничког Гомеш је незгодно проклизао и због повреде колена напустио је игру.
7' Опасан Раднички
И Раднички је кренуо офанзивно, направио је две прилике, коју су ипак Вошини играчи зауставили. Потом је уследила одлична шанса Гомеша, који је био испред голмана Росића, али је лопту послао изнад гола.
3' Први покушај Војводине
Букинац је одлично послао лопту до Вукановића, који је био пред голом ривала, али није успео да је стигне и запрети озбиљније голману Крагујевчана.
1' Утакмица је почела
Војводина на „Карађорђу” жели да се врати на победнички колосек након три утакмице без тријумфа.
Минут ћутања
Пре почетка утакмица одржан је минут ћутања за недавно преминулог Милана Мандарића, некадашњег потпредседника ФК Војводина.
УОЧИ УТАКМИЦЕ
Након репрезентативне паузе Новосађани су спремни да пруже максимум против Крагујевчана.
– После два пораза и једног ремија у последње три утакмице, морамо да мислимо само на победу. Даћемо све да победимо. Публика би могла да дође у мало већем броју, јер би нам подршка са трибина могла бити од помоћи. Ја нажалост нећу бити на клупи, али ћу бити на стадиону због тог фамозног црвеног картона зато што сам ушао пола метра у терен – рекао је шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга.
Војводину ће предводити Љубиша Дунђерски.