broken clouds
13°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(УЖИВО) РАДНИЧКИ ИЗЈЕДНАЧИО НА „КАРАЂОРЂУ“: Војводина кратко била у вођству

18.10.2025. 17:34 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине од 18 часова дочекују Раднички 1923 у 12. колу Суперлиге Србије.

48' Велика шанса Коларевића 

Налет Војводине у завршници првог полувремена. Коларевић је био у великој прилици, али се није добро снашао с лоптом. 

43' Изједначење Радничког 1:1 

Добра комбинацијан на десној страни - убацио је Ћосић, нико није мотрио на Бен Хасина који је имао довољно времена и простора да се намести и сигурно смести лопту иза леђа Росића. 

41' Покушај Ранђеловића 

Били су Новосађани у контри, Ранђеловић је лепо прошао одбрану ривала, али је његов шут одбранио голман Радничког. 

37' Воша води 1:0

Ефикасан центаршут Букинца с леве стране и Драган Кокановић се нашао на правом месту пред голом ривала за леп погодак. Кокановић је постигао први гол ове сезоне. 

29' Гости покушали 

Имали су гости први слободан ударац, учинило се да је након тога било опасно пред голом Воше, али ипак није било изгледније прилике. 

20' Војводина напада 

Новосађани имају иницијативу и више нападају. Домаћи и даље траже озбиљнију прилику за гол. 

14' Шут Петровића 

Натрчао је лепо Његош Петровић на лопту и шутирао по средини, али је лопта отишла поред гола. 

12' Крај за Гомеша 

Играч Радничког Гомеш је незгодно проклизао и због повреде колена напустио је игру. 

7' Опасан Раднички 

И Раднички је кренуо офанзивно, направио је две прилике, коју су ипак Вошини играчи зауставили. Потом је уследила одлична шанса Гомеша, који је био испред голмана Росића, али је лопту послао изнад гола. 

3' Први покушај Војводине 

Букинац је одлично послао лопту до Вукановића, који је био пред голом ривала, али није успео да је стигне и запрети озбиљније голману Крагујевчана. 

1' Утакмица је почела 

Војводина на „Карађорђу” жели да се врати на победнички колосек након три утакмице без тријумфа. 

Минут ћутања 

Пре почетка утакмица одржан је минут ћутања за недавно преминулог Милана Мандарића, некадашњег потпредседника ФК Војводина. 

УОЧИ УТАКМИЦЕ 

Након репрезентативне паузе Новосађани су спремни да пруже максимум против Крагујевчана.

– После два пораза и једног ремија у последње три утакмице, морамо да мислимо само на победу. Даћемо све да победимо. Публика би могла да дође у мало већем броју, јер би нам подршка са трибина могла бити од помоћи. Ја нажалост нећу бити на клупи, али ћу бити на стадиону због тог фамозног црвеног картона зато што сам ушао пола метра у терен – рекао је шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга.

Војводину ће предводити Љубиша Дунђерски. 

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода
Tanjga

МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода

17.10.2025. 14:32 14:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОШИН УСПЕХ ИЗ УГЛА БРОЈКИ: Одбрана Новосађана друга најбоља у домаћем првенству
спорт

ВОШИН УСПЕХ ИЗ УГЛА БРОЈКИ: Одбрана Новосађана друга најбоља у домаћем првенству

18.10.2025. 12:19 12:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај