БРАГА СЛАВИЛА ПРЕД ЗВЕЗДУ: Боља од четворолигаша у Купу Португалије
18.10.2025. 19:24 19:26
Коментари (0)
Фудбалери Браге пласирали су се у шеснаестину финала Купа Португалије.
У гостима су победили четвртолигаша Брагансу резултатом 1:0.
Стрелац јединог поготка на утакмици био је Рикардо Орта у 84. минуту.
Домаћа екипа је утакмицу завршила са 10 играча, пошто је Карлос Фереира добио црвени картон у 90+2. минуту.
Фудбалери Браге дочекаће у 23. октобра од 18.45 часова Црвену звезду у трећем колу Лиге Европе.