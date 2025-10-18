light rain
БРАГА СЛАВИЛА ПРЕД ЗВЕЗДУ: Боља од четворолигаша у Купу Португалије

18.10.2025. 19:24
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фудбалери Браге пласирали су се у шеснаестину финала Купа Португалије.

У гостима су победили четвртолигаша Брагансу резултатом 1:0.

Стрелац јединог поготка на утакмици био је Рикардо Орта у 84. минуту.

Домаћа екипа је утакмицу завршила са 10 играча, пошто је Карлос Фереира добио црвени картон у 90+2. минуту.

Фудбалери Браге дочекаће у 23. октобра од 18.45 часова Црвену звезду у трећем колу Лиге Европе.

 

