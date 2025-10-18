ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ ПРИМИО ТРИ ГОЛА ОД МАТЕТЕ: Реми Бормута и Паласа, Милосављевић на клупи
Фудбалери Манчестер ситија победили су на свом терену Евертон резултатом 2:0 у мечу осмог кола Премијер лиге.
Оба гола за домаћу екипу постигао је Ерлинг Халанд у 58. и 63. минуту.
Сити је тако преузео прво место на табели Премијер лиге са 16 бодова, колико има и Арсенал који вечерас игра против Фулама.
Фудбалери Кристал паласа и Борнмута одиграли су нерешено 3:3. Жан-Филип Матета је постигао хет-трик за Кристал палас головима у 64, 69. и 90+7. минуту из пенала.
Два поготка за Бормут је дао Ели Жуниор Крупи у седмом и 38. минуту, док се у стрелце уписао и Рајан Кристи у 89. минуту.
Голман репрезентације Србије Ђорђе Петровић бранио је целу утакмицу за Бормут, док је Вељко Милосављевић остао на клупи.
Борнмут је тренутно на четвртом месту на табели са 15 бодова, док је Кристал палас на осмој позицији са 13.
Резултати оталих мечева:
Сандерленд-Вулверхемптон 2:0
Брајтон-Њукасл 2:1
Барнли-Лидс 2:0