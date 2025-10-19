АМФИЛОХИЈУ ПОСТХУМНО НАЈВИШИ ОРДЕН ЦРНЕ ГОРЕ Председник Милатовић донео одлуку поводом петогодишњице митрополитове смрти
ПОДГОРИЦА: Председник Црне Горе Јаков Милатовић одлучио је да бившем митрополиту црногорско-приморском Српске православне цркве Амфилохију постхумно додели највиши државни орден.
Како је рекао, ту одлуку је донео поводом обележавања пет година од смрти бившег митрополита, пренеле су Вијести.
Милатовић је рекао да је Амфилохије оставио неизбрисив траг у духовном и друштвеном животу Црне Горе током готово три деценије на челу Митрополије црногорско-приморске.
Према његовим речима, Амфилохије је својим угледом у целом хришћанском свету дао значајан допринос и међународном угледу Црне Горе.
Милатовић је рекао и да је Амфилохије у последњим годинама живота постао симбол духовног отпора, нарочито током 2019. и 2020. године када је предводио литије поводом Закона о слободи вероисповести.
"Литије су убрзо попримиле шире друштвено значење и постале симбол мирног грађанског отпора. Масовност и трајање литија представљали су један од кључних фактора који су допринели мирној промени вишедеценијске власти, што је Црној Гори отворило пут ка пуноправном чланству у ЕУ", рекао је председник Црне Горе.
Како је закључио, Црна Гора, постхумном доделом највећег државног одликовања Амфилохију, одаје признање "његовом доприносу очувању духовне традиције, изградњи друштвеног мира у најосетљивијим тренуцима њене савремене историје, као и његовој улози у унапређењу међународног угледа земље.