clear sky
11°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМФИЛОХИЈУ ПОСТХУМНО НАЈВИШИ ОРДЕН ЦРНЕ ГОРЕ Председник Милатовић донео одлуку поводом петогодишњице митрополитове смрти

19.10.2025. 11:13 11:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
с
Фото: youtube prinstcrin/ Телевизија Храм

ПОДГОРИЦА: Председник Црне Горе Јаков Милатовић одлучио је да бившем митрополиту црногорско-приморском Српске православне цркве Амфилохију постхумно додели највиши државни орден.

Како је рекао, ту одлуку је донео поводом обележавања пет година од смрти бившег митрополита, пренеле су Вијести.

Милатовић је рекао да је Амфилохије оставио неизбрисив траг у духовном и друштвеном животу Црне Горе током готово три деценије на челу Митрополије црногорско-приморске.

Према његовим речима, Амфилохије је својим угледом у целом хришћанском свету дао значајан допринос и међународном угледу Црне Горе.

Милатовић је рекао и да је Амфилохије у последњим годинама живота постао симбол духовног отпора, нарочито током 2019. и 2020. године када је предводио литије поводом Закона о слободи вероисповести.

"Литије су убрзо попримиле шире друштвено значење и постале симбол мирног грађанског отпора. Масовност и трајање литија представљали су један од кључних фактора који су допринели мирној промени вишедеценијске власти, што је Црној Гори отворило пут ка пуноправном чланству у ЕУ", рекао је председник Црне Горе.

Како је закључио, Црна Гора, постхумном доделом највећег државног одликовања Амфилохију, одаје признање "његовом доприносу очувању духовне традиције, изградњи друштвеног мира у најосетљивијим тренуцима њене савремене историје, као и његовој улози у унапређењу међународног угледа земље.

Амфилохије орден црна гора
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај