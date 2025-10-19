clear sky
ТРАГЕДИЈА У ПРИЈЕПОЉУ Упао наглавачке у шахт пун воде, пролазници одмах притрчали у помоћ, али није вредело

19.10.2025. 09:03 09:07
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: pixabay.com

У петак око 21 сат у Пријепољу догодила се трагедија када је мушкарац, из за сада неутврђених разлога, упао у шахт дубине око једног метра који је био пун воде.

Према речима очевидаца, несрећни човек је упао главом у отвор, док су му ноге вириле из земље.

Грађани који су пролазили туда одмах су притрчали у помоћ и покушали да га извуку, а убрзо су стигле и екипе хитне помоћи. Лекари су покушали реанимацију на лицу места, али нажалост, нису успели да га спасу — мушкарац се удавио.

 

 

