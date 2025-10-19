clear sky
ОПАСНОСТ НА ПУТЕВИМА Магла и поледица успоравају саобраћај ГУЖВА НА БАТРОВЦИМА

19.10.2025. 07:36
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 5.15 часова, на излазном терминалу граничног прелаза Батровци теретна возила чекају два сата.

На осталим граничним прелазима нема задржавања ни за теретна, ни за путничка возила.


Нема задржавања ни на наплатним станицама.

Ауто-мото савез Србије (AMSS) скреће пажњу возачима да се наставља период јесењих променљивих услова вожње у којима ниска облачност на планинским превојима и магла поред река и у котлинама отежава видљивост, а да повремена киша на путевима у јужним и југоисточним крајевима може доносити местимично влажне коловозе.

Како се наводи, не треба искључити опасност од поледице, јер температура у јутарњим сатима и током ноћи може бити око нултог подељка, па се саветује да се вози опрезно, а брзина додатно смањи на мостовима и путевима у планинским подручјима.

Вести Друштво
