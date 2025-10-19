ЈУТАРЊИ МРАЗ СТЕГАО СРБИЈУ И НАЈАВИО ПРВЕ ЗИМСКЕ ДАНЕ Термометри се спустили до једног степена ЕВО КАКАВ НАС ДАН ЧЕКА
У Србији ће данас током дана бити претежно сунчано време, дуваће слаб и умерен западни и северозападни ветар, а најнижа температура износиће од један до осам степени, док ће се највиша дневна кретати од 13 до 18 степени Целзијуса.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, јутро ће изнад већег дела Србије бити претежно ведро и хладно, у Војводини и у централној Србији понегде са слабим приземним мразем, док ће на југозападу и југу бити облачно, понегде са слабом кишом, а током дана претежно сунчано, на југу с престанком падавина и постепеним разведравањем.
Дуваће слаб и умерен западни и северозападни ветар, у Војводини током дана у скретању на југоисточни.
И у Београду ће, након хладног јутра, током дана бити претежно сунчано, с ветром слабим и умереним северозападним.
Најнижа температура биће око пет, а највиша дневна око 14 степени.
Према изгледима времена за наредних седам дана (до недеље, 26. октобра), у понедељак и уторак ујутро биће хладно уз слаб приземни, а у понедељак и слаб мраз на два метра висине.
Током дана се очекује претежно сунчано време уз малу или умерену облачност.
Од понедељка ће бити постепено топлије уз појачање југоисточног ветра у кошавском подручју и у планинским пределима.