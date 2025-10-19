clear sky
9°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, ВИШЕ ПОВРЕЂЕНИХ Стравичан судар аутобуса и аутомобила

19.10.2025. 08:13 09:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Једна особа је погинула, а више је повређено у тешкој саобраћајној несрећи на путу Чачак-Краљево у месту Брезница.

До несреће је дошло јутрос око 6.40 сати.

Како сазнајемо, дошло је до судара аутобуса и аутомобила, у којем је једна особа погинула, а више је повређено. 

 

 

Након судара, аутобус је слетео са пута и ударио у стуб далековода. 

На лице места упућене су бројне екипе полиције, ватрогасци и Хитна помоћ. 

(Telegraf.rs)

саобраћајна несрећа Чачак
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај