(ФОТО) ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, ВИШЕ ПОВРЕЂЕНИХ Стравичан судар аутобуса и аутомобила
19.10.2025. 08:13 09:23
Једна особа је погинула, а више је повређено у тешкој саобраћајној несрећи на путу Чачак-Краљево у месту Брезница.
До несреће је дошло јутрос око 6.40 сати.
Како сазнајемо, дошло је до судара аутобуса и аутомобила, у којем је једна особа погинула, а више је повређено.
Након судара, аутобус је слетео са пута и ударио у стуб далековода.
На лице места упућене су бројне екипе полиције, ватрогасци и Хитна помоћ.