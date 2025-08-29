broken clouds
ДОДИК О РЕЗУЛТАТИМА АНКEТЕ: СНСД има подршку већу од 40 одсто, а председник РС 62 одсто

29.08.2025. 22:23 22:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Youtube/ RTS

БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да данас завршена анкета показује да он као председник СНСД и РС има 62 одсто подршке, а та партија више од 40 одсто.

''За разлику од оних који се надају да ће СНСД ослабити, он ипак остаје компактна и јединствена политичка партија која и даље има снажан политички циљ и непоколебљива је да га оствари'', изјавио је Додик у Лакташима, где је одржана Изборна конференција Градског одбора ове странке.

Напоменуо је да је СНСД чврсто организован на сваком бирачком месту у Републици Српској, упозоривши да ће ''stranci'', уколико униште ту партију, срушити ''sve istorijske тежње српског народа с ове стране Дрине'' и Српске, преноси РТРС.

''Морају да знају да данас завршена анкета говоре да је наша подршка порасла на преко 40 одсто за партију, а да председник партије односно Републике има подршку од 62 одсто, што говори о несумњивој подршци коју ми имамо овде у Републици'', закључио је Додик.

 

милорад додик Република Српска
