СЛАВА ЕПАРХИЈЕ ОСЕЧКО-ПОЉСКЕ И БАРАЊСКЕ ПРОСЛАВЉЕНА У ДАЉУ Орденом Светог Стефана одликован Бојан Кекић, директор Банке Поштанске штедионице
Празник Светог Стефана Штиљановића, заштитника и небеског покровитеља Епархије осечкопољске и барањске, литургијски је прослављен данас у Саборном храму Светог великомученика Димитрија у Даљу, седишту Епархије.
Свету Литургију су служили високопреосвећена и преосвећена господа архијереји: зворничко-тузлански Фотије, осечкопољски и барањски Херувим и мохачки Дамаскин; са свештенством из више епархија Српске Православне Цркве. Литургијском сабрању присуствовали су представници државних институција Републике Србије и локалних власти из општине Ердут.
Пастирску поуку верном народу упутио је Митрополит зворничко-тузлански г. Фотије:
„Данас празнујемо Светог Стефана Штиљановића, једног дивног јунака, правог, какве смо имали у средњем веку, из Паштровића, из Црне Горе, српске Црне Горе. Њега је промисао довела у ове крајеве наше и врло брзо је постао заповедник Моровића. Добио је титулу војводе. Овде, у нашем крају, оставио је утисак јунака, хришћанина који се бори за истину и правду. Зато га и оправдано упоређују са Светим Александром Невским, који ниједну борбу није изгубио. Свети Стефан Штиљановић је био човек јунак, али није био насилник ни убица, него је био јунак са крстом и хришћанин. То је оно што разликује наше православне јунаке и војводе, као што су Свети Димитрије, Свети Теодор Стратилат и многи други.”
После освећења славских дарова у част Светог Стефана Штиљановића, Епископ осечкопољски и барањски г. Херувим је уручио највише епархијско одликовање, орден Светог Стефана Штиљановића, г. Бојану Кекићу, директору Банке Поштанска штедионица, у знак признања и захвалности за оданост Светој Цркви и дела љубави нарочито показана у свесрдној помоћи Епархији осечкопољској и барањској.