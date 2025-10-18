Тешка несрећа у Железнику КОМБИ СЕ САМ ПОКРЕНУО И ПРЕГАЗИО СВОГ ВЛАСНИКА
Несвакидашња и тешка несрећа догодила се данас у Железнику, у Уици Лоле Рибара број 6, када је комби прегазио свог сопственог власника, сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама, мушкарац је возилом дошао у сервис, али се комби, из засад непознатих разлога, сам покренуо и прешао преко њега. Према речима очевидаца, све се одиграло у тренутку, а повређени је задобио тешке повредегрудног коша.
„Комби је стајао, човек је нешто проверавао, а онда се возило само покренуло и прешло му преко груди. Људи су притрчали и једва га извукли“, рекао је један од сведока догађаја.
Екипе Хитне помоћи одмах су реаговале и превезле две особе у Ургентни центар, међу којима је и власник комбија. Његово здравствено стање за сада није познато.
Полиција је обавила увиђај, а све околности ове несреће биће утврђене током истраге.