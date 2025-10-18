scattered clouds
Тешка несрећа у Железнику КОМБИ СЕ САМ ПОКРЕНУО И ПРЕГАЗИО СВОГ ВЛАСНИКА

18.10.2025. 16:35
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Несвакидашња и тешка несрећа догодила се данас у Железнику, у Уици Лоле Рибара број 6, када је комби прегазио свог сопственог власника, сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама, мушкарац је возилом дошао у сервис, али се комби, из засад непознатих разлога, сам покренуо и прешао преко њега. Према речима очевидаца, све се одиграло у тренутку, а повређени је задобио тешке повредегрудног коша.

„Комби је стајао, човек је нешто проверавао, а онда се возило само покренуло и прешло му преко груди. Људи су притрчали и једва га извукли“, рекао је један од сведока догађаја.

Екипе Хитне помоћи одмах су реаговале и превезле две особе у Ургентни центар, међу којима је и власник комбија. Његово здравствено стање за сада није познато.

Полиција је обавила увиђај, а све околности ове несреће биће утврђене током истраге.

Телеграф.рс

