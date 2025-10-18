broken clouds
(ФОТО) Језив призор ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДА АУТОБУС У КОМ СУ СТРАДАЛЕ ТРИ ОСОБЕ Стоји испред шлеп службе у Руми

18.10.2025. 19:05 19:44
Пише:
Дневник
Извор:
192.рс/Дневник
Коментари (0)
аутобус
Фото: Tanjug/MUP

Аутобус компаније „Sirmium bus“ марке Ayats Bravo, који се пре неколико дана преврнуо због неприлагођене брзине, сада стоји паркиран у Руми, испред фирме која се бави шлеповањем возила.

Призор возила оставља без даха,  нагнута каросерија, напукла стакла и деформисани делови јасно сведоче о сили којом је масивни аутобус завршио ван пута.

Реч је о троосовинском дуплом спрату, моделу Ayats Bravo, који у нормалним околностима представља прави симбол удобности на точковима. Са дужином преко 13 метара и капацитетом до 89 седишта, овај тип возила често превози десетине путника на међуградским и међународним линијама.

Сада, међутим, тај исти аутобус стоји као неми сведок драме на друму, опомињући да и најсавременија техника није довољна када човек изгуби контролу над брзином.

 

саобраћајна несрећа сремска митровица аутобус
Извор:
192.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
