(ФОТО) Језив призор ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДА АУТОБУС У КОМ СУ СТРАДАЛЕ ТРИ ОСОБЕ Стоји испред шлеп службе у Руми
Аутобус компаније „Sirmium bus“ марке Ayats Bravo, који се пре неколико дана преврнуо због неприлагођене брзине, сада стоји паркиран у Руми, испред фирме која се бави шлеповањем возила.
Призор возила оставља без даха, нагнута каросерија, напукла стакла и деформисани делови јасно сведоче о сили којом је масивни аутобус завршио ван пута.
Реч је о троосовинском дуплом спрату, моделу Ayats Bravo, који у нормалним околностима представља прави симбол удобности на точковима. Са дужином преко 13 метара и капацитетом до 89 седишта, овај тип возила често превози десетине путника на међуградским и међународним линијама.
Сада, међутим, тај исти аутобус стоји као неми сведок драме на друму, опомињући да и најсавременија техника није довољна када човек изгуби контролу над брзином.