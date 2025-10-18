broken clouds
12°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛБАНАЦ СКРИВАО 700.000 ЕВРА НА ГРАНИЦИ Рекордна заплена новца у Хрватској

18.10.2025. 20:07 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
заплена
Фото: Ilustracija pixabay

Хрватски царински службеници спречили су покушај кријумчарења више од 700.000 евра на граничном прелазу Карасовићи.

Приликом контроле на изласку из Хрватске, у возилу албанског држављанина пронађено је скривених 702.435 евра, што представља једну од највећих заплена новца на хрватским границама, саопштила је хрватска Управа царине.
    

До открића је дошло током појачаних мера надзора које су спровели службеници Службе за сузбијање кријумчарења и мобилних јединица Дубровник, заједно с полицијом, пренели су хрватски медији.
    

Возач је заустављен при изласку из земље, а детаљним прегледом возила откривен је скривени новац.
    

Утврђено је да албански држављанин није пријавио новац ни Управи царине ни граничној полицији, нити писаним или електронским путем, већ је покушао да је сакрије у возилу. 
    

Целокупни пронађени износ је одузет, а осумњичени возач је ухапшен.

заплена новца албанац Хрватска
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САКРИЛИ ГА МЕЂУ БАНАНАМА У луци Пиреј заплењен кокаин процењене ВРЕДНОСТИ ОКО МИЛИОН ЕВРА

САКРИЛИ ГА МЕЂУ БАНАНАМА У луци Пиреј заплењен кокаин процењене ВРЕДНОСТИ ОКО МИЛИОН ЕВРА

17.10.2025. 22:30 22:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАПЛЕЊЕНО ПРЕКО 500 КУБАНСКИХ ТОМПУСА Цариници на аеродрому „Никола Тесла“ непријављену робу пронашли у коферима (ФОТО)
царина

ЗАПЛЕЊЕНО ПРЕКО 500 КУБАНСКИХ ТОМПУСА Цариници на аеродрому „Никола Тесла“ непријављену робу пронашли у коферима (ФОТО)

16.10.2025. 21:32 21:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај