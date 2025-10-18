АЛБАНАЦ СКРИВАО 700.000 ЕВРА НА ГРАНИЦИ Рекордна заплена новца у Хрватској
Хрватски царински службеници спречили су покушај кријумчарења више од 700.000 евра на граничном прелазу Карасовићи.
Приликом контроле на изласку из Хрватске, у возилу албанског држављанина пронађено је скривених 702.435 евра, што представља једну од највећих заплена новца на хрватским границама, саопштила је хрватска Управа царине.
До открића је дошло током појачаних мера надзора које су спровели службеници Службе за сузбијање кријумчарења и мобилних јединица Дубровник, заједно с полицијом, пренели су хрватски медији.
Возач је заустављен при изласку из земље, а детаљним прегледом возила откривен је скривени новац.
Утврђено је да албански држављанин није пријавио новац ни Управи царине ни граничној полицији, нити писаним или електронским путем, већ је покушао да је сакрије у возилу.
Целокупни пронађени износ је одузет, а осумњичени возач је ухапшен.