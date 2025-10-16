clear sky
ЗАПЛЕЊЕНО ПРЕКО 500 КУБАНСКИХ ТОМПУСА Цариници на аеродрому „Никола Тесла" непријављену робу пронашли у коферима (ФОТО)

16.10.2025. 21:32 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
царина
Фото: carina.rs

Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су јуче на аеродрому Никола Тесла у два случаја открили и задржали укупно 545 непријављених томпуса познатих кубанских робних марки

Реч је о путницима који су по преузимању пртљага кренули ка аеродромском излазу, без пријављивања робе царинској контроли.

царина
Фото: carina.rs

Непријављена роба је привремено задржана до окончања прекршајних поступака.
 

управа царина томпуси заплена цигарета аеродром ''Никола Тесла''
29.09.2025. 12:28 12:36
