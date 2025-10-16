ЗАПЛЕЊЕНО ПРЕКО 500 КУБАНСКИХ ТОМПУСА Цариници на аеродрому „Никола Тесла“ непријављену робу пронашли у коферима (ФОТО)
16.10.2025. 21:32 21:36
Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су јуче на аеродрому Никола Тесла у два случаја открили и задржали укупно 545 непријављених томпуса познатих кубанских робних марки
Реч је о путницима који су по преузимању пртљага кренули ка аеродромском излазу, без пријављивања робе царинској контроли.
Непријављена роба је привремено задржана до окончања прекршајних поступака.