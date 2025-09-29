ЖЕНСКЕ ЧАРАПЕ И АЛУ-ФОЛИЈА НИСУ ПОМОГЛЕ
ИЗА АКУМУЛАТОРА ПРАВА МАЛА ЗЛАТАРА Цариници ухватили кријумчаре на делу и одузели ЗЛАТНЕ НАРУКВИЦЕ ВРЕДНЕ 25.000 ЕВРА
29.09.2025. 12:28 12:36
Царински службеници су, у сарадњи са полицијом, спречили покушај кријумчарења златног накита, вредног око 25.000 евра.
На граничном прелазу Градина, у уторак, 23. септембра, цариници су приликом детаљне контроле, у пртљажнику аутомобила, испод тапацирунга, у простору иза акумулатора, пронашли 16 златних наруквица, увијених у женске чарапе и алуминијумску фолију.
Реч је о 337 грама четрнаестокаратног злата.
У Управи царина кажу да ће кријумчарени накит бити привремено задржан до окончања поступка пред надлежним судом.