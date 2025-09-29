Предавање Милорада Вукашиновића на тему „Завера Антифа“ на Јутјуб каналу КЦНС
29.09.2025. 13:14 14:16
Предавање новинара и публицисте Милорада Вукашиновића на тему „Завера Антифа“ можете погледати 29. септембра у 20.00 часова на Јутјуб каналу KCNS.
Новинар Милорад Вукашиновић одржаће предавање под насловом „Завера Антифа“, а поводом одлуке америчких власти да забране рад једне од најмилитантнијих организација чије подривачке акције широм света организују богате корпорације.
Током предавања ће бити речи о историјату настанка Антифе и њеним тзв. програмским циљевима.