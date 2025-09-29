overcast clouds
16°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Предавање Милорада Вукашиновића на тему „Завера Антифа“ на Јутјуб каналу КЦНС

29.09.2025. 13:14 14:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
kcns logo
Фото: kcns.rs

Предавање новинара и публицисте Милорада Вукашиновића на тему „Завера Антифа“ можете погледати 29. септембра у 20.00 часова на Јутјуб каналу KCNS.

Новинар Милорад Вукашиновић одржаће предавање под насловом „Завера Антифа“, а поводом одлуке америчких власти да забране рад једне од најмилитантнијих организација чије подривачке акције широм света организују богате корпорације. 

Током предавања ће бити речи о историјату настанка Антифе и њеним тзв. програмским циљевима.

кцнс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај