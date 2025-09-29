СУТРА СЛАВИМО ТРИ СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ- ВЕРУ, НАДУ И ЉУБАВ Ове обичаје треба свака мајка да испоштује
Празник посвећен Светим мученицама Вери, Нади, Љубави и њиховој мајци Софији сматра се најнежнијим празником у православном календару
Српска православна црква и верници сутра славе празник посвећен Светим мученицама Вери, Нади, Љубави и њиховој мајци Софији.
Ово је један од најнежнијих празника посвећен женама и њиховој деци, а превасходно ћеркама. Верује се да девојчице на тај дан треба обрадовати неким поклоном ма колико год он скроман био.
Иза овог празника крије се једна веома тужна прича о страдању.
Наиме, свете мученице Вера, Нада и Љубав и њихова мајка Софија биле су хришћанске светитељке и мученице из 2. века. Живеле су и страдале у Риму. Софија је била удовица и сама је подизала своје ћерке које су имале Вера 12, Нада 10 и Љубав 9 година.
Када су у време цара Хадријана почела хапшења хришћана, Софија је са ћеркама заробљена и изведена пред цара. Након што су одбиле да се одрекну своје вере, Хадријан је наредио мучење Софијиних ћерки иако је реч била тек о девојчицама. Тако су све и настрадале.
Мајка је узела њихова тела и сахранила их ван града. Након три дана и три ноћи молитви на њиховом гробу и сама је умрла 137. године. Како су имена девојчица - Љубав, Вера и Нада, постала симбол живота сваког хришћанина, народ сматра да се на овај дан треба уздржати од сваких злих мисли и дела и посветити се љубави према ближњем.