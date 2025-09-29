НАКИЋ И МУРИНЕН НЕ ИДУ У ДУБАИ – Обрадовић: Морамо да верујемо у себе
Кошаркаш Партизана Марио Накић пропустиће због повреде меч првог кола Евролиге против Дубаија, објавио је београдски клуб.
Партизан је подсетио да ће дуел са Дубаијем да пропусти и Мика Муринен, који је остао у Београду, пошто је пре два дана допутовао у престоницу Србије.
Утакмица између Дубаија и Партизана биће одиграна у уторак од 18 часова.
– Имамо искуство од прошле сезоне колико је Евролига изједначена и колико је нама мало фалило, с обзиром на то да смо неке утакмице губили на једну лопту. Надам се да ће нам то искуство, уз амбиције које имамо, помоћи да то преточимо у нешто што бисмо сви волели да буде на крају у Евролиги. Што се тиче Дубаија, имају велики број играча, а без јуниора, што јасно показује какав су тим направили. У ком ће саставу изаћи то није познато – рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић уочи меча са Дубаијем.
– Ми морамо да верујемо у себе, да имамо мотивацију и да играчи буду мотивисани као што су били претходних дана на тренингу, а ја имам велико поверење у играче. Наравно, не могу, а да не поменем наше навијаче. Они су ти који нас воде и увек им се захвалим на томе што раде за нас. Они су већ у припремном периоду направили спектакл, тако да знамо шта нас очекује у току сезоне – додао је тренер Партизана.
Кошаркаш Партизана Алексеј Покушевски изјавио је да Дубаи има добар тим.
– Они су у сличној ситуацији као ми прошле године, јер су довели доста појачања. Дубаи је много добар тим, тако да нас очекује захтевна утакмица. Ипак, мислим да можда имамо благу предност јер се боље познајемо међусобно. Знамо шта нас очекује, али смо спремни физички и психички, тако да нам је остало још тактички да се припремимо – рекао је Покушевски.
Кошаркаши Партизана ће 2. октобра у Београду дочекати Олимпију из Милана у другом колу Евролиге.