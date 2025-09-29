overcast clouds
НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Бранилац титуле у Барселони, Реал гостује Каирату

29.09.2025. 13:27 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Manu Fernandez

У наредна два дана биће одиграни мечеви другог кола фудбалске Лиге шампиона.

Бранилац титуле екипа Пари Сен Жермена гостоваће у среду Барселони. 

Мадридски Реал играће у уторак у Алматију против Каирата, док ће фудбалери Ливерпула гостовати турском Галатасарају.

Парови 2. кола Лиге шампиона

Уторак, 30. септембар

Аталанта - Клуб Бриж (18.45)

Каират - Реал Мадрид (18.45)

Атлетико Мадрид - Ајнтрахт (21)

Боде/Глимт - Тотенхем (21)

Челси - Бенфика (21)

Галатасарај - Ливерпул (21)

Интер - Славија (21)

Олимпик Марсеј - Ајакс (21)

Пафос - Бајерн (21

Среда, 1. октобар

Карабаг - Копенхаген (18.45)

Ројал Унион СГ - Њукасл (18.45)

Арсенал - Олимпијакос (21)

Барселона - Пари Сен Жермен (21)

Бајер Леверкузен - ПСВ (21)

Борусија Дортмунд - Атлетик Билбао (21)

Монако - Манчестер сити (21)

Наполи - Спортинг (21)

Виљареал - Јувентус (21)

лига шампиона фудбал
Спорт Фудбал
