НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Бранилац титуле у Барселони, Реал гостује Каирату
У наредна два дана биће одиграни мечеви другог кола фудбалске Лиге шампиона.
Бранилац титуле екипа Пари Сен Жермена гостоваће у среду Барселони.
Мадридски Реал играће у уторак у Алматију против Каирата, док ће фудбалери Ливерпула гостовати турском Галатасарају.
Парови 2. кола Лиге шампиона
Уторак, 30. септембар
Аталанта - Клуб Бриж (18.45)
Каират - Реал Мадрид (18.45)
Атлетико Мадрид - Ајнтрахт (21)
Боде/Глимт - Тотенхем (21)
Челси - Бенфика (21)
Галатасарај - Ливерпул (21)
Интер - Славија (21)
Олимпик Марсеј - Ајакс (21)
Пафос - Бајерн (21
Среда, 1. октобар
Карабаг - Копенхаген (18.45)
Ројал Унион СГ - Њукасл (18.45)
Арсенал - Олимпијакос (21)
Барселона - Пари Сен Жермен (21)
Бајер Леверкузен - ПСВ (21)
Борусија Дортмунд - Атлетик Билбао (21)
Монако - Манчестер сити (21)
Наполи - Спортинг (21)
Виљареал - Јувентус (21)