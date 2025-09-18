ЛИГА ШАМПИОНА: Станковићев Бриж убедљив против Монака, реми Копенхагена и Леверкузена
Фудбалери Клуб Брижа убедљиво су савладали Монако резултатом 4:1, у првом колу Лиге шампиона.
Белгијски тим је за десетак минута у првом полувремену решио питање победника на стадиону "Јан Брејдел". Све је могло да буде другачије да је Манес Аклијуш у 10. минуту искористио једанаестерац. Голман домаћих Симон Мињоле је много тога успео да уради у року од само 18 минута. Направи, потом одбрани пенал, добије жути картон и изађе из игре због повреде. Бриж је низао шансе након тога, али је Филип Кон био на висини задатка и заустављао је покушаје пре свих Никола Тресолдија Христоса Цолиса. Успели су отпор "кнежева" да сломе у 32. минуту, када је капитен Ханс Ванакен елегантно дотурио лопту Тресолдију, који је коначно савладао Кона. Домаћин је вођство дуплирао у 39. минуту. Александар Станковић је шутирао главом после корнера, Кон је одбранио, да би лопту онда покупио Карлос Форбс је пронашао Рафаела Оњедику. Овај је довољно добро шутирао да Алађи Бамба са гол линије није могао да избаци лопту. Није се Бриж на томе зауставио до паузе, па је у 43. минуту и Ванакен голом крунисао добру партију. Био је то сјајан волеј после асистенције главом Хоела Ордонеса.
Велику шансу у 51. минуту пропустио је Станковић, иначе Дејанов син. Остао је усамљен на другој стативи после корнера, али је слабо шутирао главом. Зујало је на све стране у одбрани Монака, који је и у 75. минуту поклекао. Комбиновали су резервисти – асистент је био Јоакин Сејс, а стрелац Мамаду Диакон. До краја сусрета Монако је успео да стигне до почасног поготка, а стрелац је био резервиста Ансу Фати у другом минуту надокнаде.
У истом термину, Копенхаген и Леверкузен су после узбудљиве завршнице ремизирали 2:2. Копенхаген је добро отворио меч повео са 1:0, али у завршници меча уследио спектакл, три гола и нерешен исход меча. Домаћи тим је прву праву шансу претворио у погодак. Играо се девети минут када је Џордан Ларсон примио пас у шеснаестерцу и матирао Марка Флекена за 1:0. Није било много шанси у првом полувремену, а у завршници је могао Јусуфа Мукоко да удвостручи предност Копенхагена, али сигуран је био голман Бајера.
У другом делу меча није било узбуђења све до завршнице, која је почела спектакуларним поготком Алехандра Грималда из слободног ударца у 82. минуту. Само пет минута касније, Бразилац Роберт је поново довео Копенхаген до вођства. Таман када је деловало да ће утакмица бити завршена победом домаћег тима, Клаудио Ечевери је гађао ка голу, а Грк Пантелис Хацидијакос се испречио, али постигао аутогол за коначних – 2:2.
Лига шампиона, 1. коло
Четвртак:
Клуб Бриж - Монако 4:1 (3:0)
Тресолди 32, Оњедика 39, Ванакен 43, Диакон 75 – Фати 90+2
Копенхаген - Бајер Леверкузен 2:2 (1:0)
Ларсон 9, Роберт 87 – Грималдо 82, Хацидијакос 90+1аг
Уторак:
Атлетик Билбао - Арсенал 0:2 (0:0)
Мартинели 72, Тросар 87
ПСВ - Унион Сен Жилоа 1:3 (0:2)
Ван Бомел 90 – Дејвид 9п, Аит Ел Хађ 39, Мекалистер 81
Јувентус - Борусија Дортмунд 4:4 (0:0)
Јилдиз 63, Влаховић 67, 90+4, Кели 90+6 – Адејеми 52, Нмеча 65, Коуто 74, Бенсебаини 86п
Реал Мадрид - Олимпик Марсеј 2:1 (1:1)
Мбапе 29п, 81п – Веа 22
Бенфика - Карабаг 2:3 (2:1)
Баренечеа 6, Павлидис 16 – Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86
Тотенхем - Виљареал 1:0 (1:0)
Луиз Жуниор 4аг
Среда:
Славија Праг - Боде/Глимт 2:2 (1:0)
Мбођи 23, 74 – Баси 78, Фет 90
Ајакс - Интер 0:2 (0:1)
Тирам 42, 47
Бајерн - Челси 3:1 (2:1)
Шалоба 20аг, Кејн 27п, 63 – Палмер 29
Ливерпул - Атлетико Мадрид 3:2 (2:1)
Робертсон 4, Салах 6, Ван Дајк 90+2 – Љоренте 45+3
ПСЖ - Аталанта 4:0 (2:0)
Маркињос 3, Кварацхелија 39, Мендеш 51, 90+1
Олимпијакос - Пафос 0:0