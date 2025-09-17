ЛИГА ШАМПИОНА: Бајерн савладао Челси, Ливерпул у надокнади до победе против Атлетика, ПСЖ декласирао Аталанту
Фудбалери Бајерн Минхена победили су на свом терену Челси резултатом 3:1 у првом колу Лиге шампиона.
Бајерн је повео у 20. минуту, када је после центаршута Мајкла Олиса лопта погодила Тревора Чалобу. Фудбалер Челсија Мојзес Каиседо оборио је у 25. минуту Харија Кејна у свом шеснаестерцу, а главни судија Хосе Марија Санчез је после ВАР асистенције досудио пенал. Кејн је затим са 11 метара дуплирао предност немачког шампиона. Кол Палмер је два минута касније после контранапада смањио на 2:1. Коначан резулат поставио је Кејн у 63. минуту.
Двоструки стрелац за Баварце био је Хари Кејн, док је једном мрежу Санчеса затресао Чалоба, чији је аутогол "начео" лондонски тим ове вечери у Минхену. Бајерн је демонстрирао моћ у већем делу меча, а гости су резултатски могли да прођу много горе да међу стативама нису имали "хоботницу" Санчеса, директно заслужног што су избегли резултатски бродолом. На 2:1 Санчес је одбранио две велике прилике, скинуо је најпре ударац Кејна, два минута касније извео је вероватно најбољу одбрану кола, када је спечио Олисеа да са неколико метара погоди мрежу. Минут касније, ипак, није имао шансе. Мало Густо је пре тога кикснуо на својој половини, изгубио посед, лопта је муњевито стигла до Кејна који је у новом суочавању са "јединицом" Челсија био непогрешив. После трећег гола сма на стадиону је бил јасно да екипа Енца Мареске нема никакве шансе да се врати у игру. Додуше, постигао је Палмер у финишу гол, забринуо Баварце, међутим на срећу по немачки састав погодак је поништен због офсајда. Прво полувреме било је далеко узбудљивије, садржајније, гарнирано са три гола. Сва три су виђена у размаку од девет мину. Осовина Олисе, Дијаз, Кејн савршено је функционисала. Француз је најзаслужнији за први гол, управо је након његовог покушаја Чалоба одбио у сопствену мрежу, Кејн је потом изнудио пенал, који је сам искористио...
Палмер је потом крунисао најбољи перид меча Челсија, након добре тимске акције. Ипак, за све се даље питао само један тим. Баварци су најјаче притисли "плавце" између 58. 63. минута, тада су и постили гол након већ поменутих бравура Санчеса. Бајерн пише потпуно заслужену победу, Челси, за сада, не делује као тим који може помрсити рачуне екипама које припадају смаом крему европског фудбала, у којем је, јасно, и тим Венсана Компанија.
Фудбалери Ливерпула победили су на свом терену Атлетико Мадрид резултатом 3:2. Енглески шампион је водио 2:0 головима Ендија Робертсона у четвртом минуту и Мохамеда Салаха у шестом. Маркос Љоренте је са два поготка у 45+3. и 81. минуту поравнао резултат на 2:2. Капитен Ливерпула Вирџил ван Дајк погодио је главом после корнера у 90+2. минуту и тако донео победу својој екипи.
Дочекали су "редси" напокон дерби Александера Исака, али није Швеђанин оправдао славу голгетера, већ један други, из сенке очекивани актер овог сусрета. Маркос Љоренте је засенио све остале на терену и у свом другом наступу на култном стадиону постигао укупно четврти гол, па је сигурно да би шпански репрезентативац желео, да је могуће, сваки дан да игра ту. Није слутило да ће се "јорганџије" са бодовима вратити из Енглеске, у коју су се запутили без своје прве узданице Хулијана Алвареса, али и бројних других узданица попут Кардоса, Алмаде, Баене и Хименеса. После свега шест минута игре и оно мало шанси које су им даване су додатно спласле. Ливерпул је већ у том делу утакмице водио 2:0 после голова Ендија Робертсона и Моа Салаха. "Летели" су по терену изабраници Арнеа Слота, у ваздуху се осећао дебакл гостију, до ког на крају није дошло пре свега захваљујући Љорентеу. Момак који је поникао у Реалу је у смирај првог полувремена успео да смањи заостатак и иако се обично сматра да голови у надокнади дају психолошку предност, овај пут то није био случај.
Ливерпул се вратио са паузе и наставио да напада, али гол никако није стизао. Салах је у 65. минуту пропустио велику прилику када је из непосредне близине снажно шутирао, а лопта погодила стативу. Казна је стигла у 81. минуту када је Љоренте уз доста среће стигао до свог другог поготка. Лопта је после његовог шута погодила у пету Мекалистера, променила правац и преварила Алисона. Требало је то да буде и коначан резултат, којим би Слот остао без читавог плена на свој 47. рођендан, али су му играчи на крају уручили поклон. Окренуо се Атлетико превише одбрани, а "редси" то казнили као што су претходо Борнмут, Њукасл, Арсенал и Барнли. И пети меч у низу су постигли погодак у самој завршници за победу. Овај пут је у надокнади херој био капитен Вирџил Ван Дајк, који је био највиши у скоку после корнера и ударцем главом сместио лопту у мрежу. Уследила је бурна прослава на стадиону, а Симеоне је ушао у окршај са навијачима домаћег тима. У једном тренутку је кренуо да се физички обрачуна са неким на трибинама, због чега је искључен.
Ливерпул у следећој рунди гостује Галатасарају, док ће Атлетико угостити Ајнтрахт.
Бранилац титуле Пари Сен Жермен савладао је на свом терену Аталанту резулатом 4:0. Голове за ПСЖ постигли су Маркињос у трећем минуту, Хвича Кварацхелија у 39. минуту, Нуно Мендеш у 51. и Гонзало Рамош у 90+1. минуту. Фудбалер ПСЖ-а Бредли Баркола није успео да реализује пенал у 44. минуту, пошто је његов шут одбранио голман Аталанте Марко Карнезеки.
ПСЖ је рутински дошао до победе, а виђена су по два гола у оба полувремена. Италијански тим није имао шта да тражи на "Парку принчева". Одмах на старту меча домаћин је дошао до вођства. Играо се трећи минут када је капитен Маркињос погодио после асистенције Фабијана Руиса за 1:0. Наставио је ПСЖ да притиска Аталанту, покушавали су у првих 10 минута Мендеш, Баркола, Хакими, али није било промене резултата. Затресла се мрежа у 22. минуту, шутирао је Баркола, али је погодак поништен због офсајда. Прошлосезонски финалиста Интер је у Амстердаму победио Ајакс резулатом 2:0. Оба гола за Интер постигао је Маркус Тирам у 42. и 47. минуту. У 39. минуту меча Парижани су удвостручили предност, Кварацхелија се уписао у стрелце на додавање Хакимија – 2:0. Могао је ПСЖ до трећег поготка у првом полувремену, када је Јунус Муса у 44. минуту направио фаул у свом казненом простору. Баркола је наместио лопту на 11 метара, али није је голман Аталанте успео да одбрани његов ударац.
Одмах на старту другог полувремена шансу су добили некадашњи фудбалер Црвене звезде Никола Крстовић и српски репрезентативац Лазар Самарџић. Ипак, њих двојица нису могли да промене ништа на терену, против актуелног шампиона Европе. Пари Сен Жермен је дошао и до трећег поготка у 51. минуту, Мендеш се уписао у стрелце, а Баркола се асистенцијом искупио за промашен једанаестерац. Тачку на меч ставио је Гонзало Рамос у првом минуту надокнаде, када је погодио за коначних 4:0.
Пари Сен Жермен у наставку Лиге шампиона очекује дуел са Барселоном у гостима, док Аталанта дочекује Клуб Бриж.
Лига шампиона, 1. коло
Уторак:
Атлетик Билбао - Арсенал 0:2 (0:0)
Мартинели 72, Тросар 87
ПСВ - Унион Сен Жилоа 1:3 (0:2)
Ван Бомел 90 – Дејвид 9п, Аит Ел Хађ 39, Мекалистер 81
Јувентус - Борусија Дортмунд 4:4 (0:0)
Јилдиз 63, Влаховић 67, 90+4, Кели 90+6 – Адејеми 52, Нмеча 65, Коуто 74, Бенсебаини 86п
Реал Мадрид - Олимпик Марсеј 2:1 (1:1)
Мбапе 29п, 81п – Веа 22
Бенфика - Карабаг 2:3 (2:1)
Баренечеа 6, Павлидис 16 – Андраде 30, Дуран 48, Кашчук 86
Тотенхем - Виљареал 1:0 (1:0)
Луиз Жуниор 4аг
Среда:
Олимпијакос - Пафос 0:0
Славија Праг - Боде/Глимт 2:2 (1:0)
Мбођи 23, 74 – Баси 78, Фет 90
Ајакс - Интер 0:2 (0:1)
Тирам 42, 47
Бајерн - Челси 3:1 (2:1)
Шалоба 20аг, Кејн 27п, 63 – Палмер 29
Ливерпул - Атлетико Мадрид 3:2 (2:1)
Робертсон 4, Салах 6, Ван Дајк 90+2 – Љоренте 45+3, 81
ПСЖ - Аталанта 4:0 (2:0)
Маркињос 3, Кварацхелија 39, Мендеш 51, Рамос 90+1
Четвртак:
18.45 Клуб Бриж - Монако
18.45 Копенхаген - Бајер Леверкузен
21.00 Ајнтрахт Франкфурт - Галатасарај
21.00 Манчестер Сити - Наполи
21.00 Њукасл - Барселона
21.00 Спортинг Лисабон - Каират