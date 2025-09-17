ДУШАН ВЛАХОВИЋ ПОСТИГАО ДВА ГОЛА ПРОТИВ БОРУСИЈЕ ДОРТМУНД: Желим да помогнем Јувентусу, поштујем одлуке тренера
Фудбалер Јувентуса Душан Влаховић изјавио је да жели да помогне торинском клуба да оствари жељене резултате и да додао да поштује све одлуке тренера Игора Тудора.
Фудбалери Јувентуса и Борусије Дортмунд одиграли су у уторак без победника, 4:4 у мечу првог кола Лиге шампиона. Влаховић је ушао у игру у 58. минуту, а постигао је два гола и имао једну асистенцију.
Влаховић има уговор са Јувентусом до јуна 2026. године, а поједини италијански медији су објавили да је српски фудбалер у летњем прелазном року био на прагу одласка из торинског клуба.
"Није ми било лако, сваки дан се причало, али 99 одсто онога што се писало није било истинито. То је могло да ме поремети, али сам пронашао снагу у себи да наставим. Сваки дан мораш да се доказујеш, да увек будеш гладан. Никада нисам задовољан, постигао сам два гола и имао асистенцију. Хтео сам да постигнем и трећи гол", рекао је Влаховић за Скај Спортс Италија.
"Увек имам велика очекивања од себе и то ме гура напред. Играм за диван тим, један од најважнијих клубова на свету и не могу да се жалим. Морам да се потрудим, ставим се на располагање тиму и да наставим даље. Наравно, постоје критике када нападач не постиже голове. Више сам се мучио када сам био млађи, али сазревам и напредујем", додао је нападач Јувентуса.
Влаховић је навео да му није битно да ли почиње утакмице као стартер или резерва.
"На тренеру је да одлучи. Ја сам доступан, јер ми је мало важно да ли да уђем са клупе или ћу бити стартер. Увек сам играо као стартер, али са пет измена тим редовно може да се промени. Желим да помогнем Јувентусу да да све од себе и постигне жељене резултате. Поштујем одлуке тренера, сви би желели да буду стартери", изјавио је Влаховић.