17.09.2025.
Нови Сад
ЕВРОЛИГИНА ПРАВИЛА СТАЛА НА ПУТ ФЕШТИ У ГАЈДОБРИ Без гостовања Партизана због перипетија

17.09.2025. 14:38 14:40
Џокер
Фото: КСС

Евролига је спречила спектакл Партизана у Гајдобри, који је био најављиван претходних недеља, али до чега није дошло.

Недавно је и сам председник Херцеговца Стојан Дангубић изјавио за РТВ да је план да црно-бели гостују новом учеснику Кошаркашке лиге Србије и направе својеврсну фешту у Гајдобри, селу од тек неколико хиљада становника. Све због блиских веза два клуба, које трају већ неколико година. Међутим, Евролига је имала другачије планове. Првобитан термин сусрета Херцеговца и Партизана био је предвиђен за сам почетак септембра, пре турнира у Италији “парног ваљка”. Причало се о томе да би баш тада Партизан требало да представи нове дресове и све је било спремно за велики догађај за Гајдобру.

Ипак, Евролига је свакако кратак рок предвиђен за припреме додатно смањила овог лета, тако да у том новом распореду није било места да се одигра планирана утакмица.

Већ годинама важи правило да евролигашки играчи морају да имају одређен период одмора после напорних сезона, а шта то доноси са собом говорио је и стратег црно-белих Жељко Обрадовић, када је поручио да је са екипом одрадио тек шест тренинга пре прве контролне утакмице.

В. М. П.

херцеговац
Спорт Кошарка
