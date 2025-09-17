ЛАМИН ЈАМАЛ ПОВРЕЂЕН: Фудбалер Барселоне пропушта меч са Њукаслом у Лиги шампиона
Фудбалер Барселоне Ламин Јамал пропустиће због повреде меч првог кола Лиге шампиона против Њукасла, преносе шпански медији.
Јамал је због повреде препона пре три дана пропустио дуел са Валенсијом (6:0) у четвртом колу шпанске Ла Лиге.
У саопштењу се наводи да ће се дуел са Њукаслом да пропусте и Марк-Андре Тер Штеген, Алехандро Балде и Гави, али ће у конкуренцији за меч да буде Френки де Јонг.
Тренер Барселоне Ханси Флик одлучио је да на утакмицу против Њукасла поведе 22 играча.
На списку се налазе: Војчех Шчесни, Ђоан Гарсија, Пау Кубарси, Роналд Араухо, Феран Торес, Педри, Роберт Левандовски, Рафиња, Маркус Рашфорд, Андреас Кристенсен, Фермин Лопез, Марк Касадо, Жерард Мартин, Дани Олмо, Френки де Јонг, Марк Бернал, Жил Кунде, Ерик Гарсија, Жофре Торентс, Руни Бардји, Дијего Кочен и Жил Фернандез.
Утакмица између Њукасла и Барселоне биће одиграна сутра од 21 час на стадиону Сент Џејмс парк.