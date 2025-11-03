(ФОТО) ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ФРУШКЕ ГОРЕ: На 13. издању најмлађи тркачи апсолутни победници
Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању одржано је у недељу, 2. новембра на добро познатој локацији – Главици.
Учеснике 13. издања Фрушка гора опена, који организује Атлетско-рекреативни клуб „Фрушка гора”, дочекало је лепо, топло време. Иако су сви љубитељи трчања у природи навикли да се са овог такмичења врате с блатњавим патикама, то се сада није десило.
Старт је био код планинарског дома „Занатлија“ у 11.30 часова, а трчало се на великој стази дугачкој 12 км и малој дужине 6 км.
Оно што посебно радује је број деце која су учествовала на малој стази. Организатор је одлучио да сву децу прогласи победницима, јер није ни мало било лако савладати прилично захтевну стазу. Уручене су им слатке награде као и победничке рециклиране медаље.
– Захваљујемо се свим учесницима, волонтерима, пријатељима клуба и ове трке на учешћу и подршци. Надамо се да сте уживали и да се видимо и догодине у још већем броју – навели су из АРК „Фрушка гора“.
Резултати
Велика трка, жене:
1. Анђела Рајић, СШУП "Јаков Ненадовић, Сремска Каменица
2. Саша Козленкова, АРК "Фрушка гора", Нови Сад
3. Војка Торбица, Fit Complete, Нови Сад
Велика трка, мушкарци:
1. Артем Ростовцев, ПК "Железничар", Инђија
2. Борис Чинчурак, TEND Running, Нови Сад
3. Валентин Векциљуш, ПК "Железничар", Инђија
Мала трка, жене:
1. Исидора Ђурић
2. Мирјам Јоцић, АК "Бечеј", Бечеј
3. Маша Вуковић, Alma Mons Adventures, Нови Сад
Мала трка, мушкарци:
1. Зоран Марковић
2. Александар Думић, АРК "Фрушка гора", Нови Сад
3. Лазар Шпрох, СШУП "Јаков Ненадовић, Сремска Каменица
– Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању настало је као рођенданска трка нашег члана и једног од оснивача клуба Бошка Ступара и одржало се до данас па је тако пред нама тринаесто издање. Трчање по планини је посебан вид тркачког мазохизма у ком наши тркачи баш уживају. Блато са патика и опреме опере машина за веш, а осмехе на лицима након успешно завршене, не баш лаке трке, не може нико обрисати – истичу из АРК „Фрушка гора“, који је основан 2008. с циљем да популаризује рекреативно трчање.
Следећи је Рециклажни маратон
АРК „Фрушка гора“ организује и чувени Ноћни маратон, који је ове године прославио 16 година постојања, као и Рециклажни маратон, који ће 21. децембра бити одржан 13. пут и за који су пријаве већ отворене на овом ЛИНКУ.
– Циљ клуба је, пре свега, популаризација рекреативног трчања, због чега је и основан. У складу са тим клуб организује бесплатне тренинге два пута недељно, уторком и четвртком, у 20.00 часова на Ђачком игралишту. Главна сврха трка које организујемо је промовисање спорта као здравог начина живота и наглашавање да се спортом могу бавити сви, да није резервисан само за врхунске спортисте у шта се они који дођу на наше тренинге могу и сами уверити. Мислимо да смо у намери да популаришемо трчање, и спорт генерално, успели, јер је данас број рекреативних тркача веома порастао. Оно што је порасло јесте и број трка. Данашњи календар сваког тркача преплављен је тркама где они треба да одлуче на којима ће учествовати. Ми се трудимо да на нашим тркама понудимо нешто што је другачије – наводе из клуба.