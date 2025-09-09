broken clouds
(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПЕХ ВЕЛИКЕ ЗВЕЗДЕ Јамал изгубио пасош, мучио се, тражио га неколико сати, ЕВО како је напустио Турску

09.09.2025. 14:09 14:14
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Фото: youtube prinstcrin/ Mundo Deportivo

Ламин Јамал је одиграо одличну утакмицу против Турске у победи Шпаније 6:0, а након тога га се нашао у великом проблему.

Млади фудбалер је изгубио пасош и неколико сати је покушавао да га пронађе. 

Међутим, потрага није дала жељени резултат, па је Јамал морао да се обрати за помоћ представницима Фудбалског савеза Шпаније, како би могао да напусти Турску.

Успео је да се врати у Барселону, а случај је затворен захваљујући интервенцији надлежних служби.

 

ламин јамал пасош Турска
Спорт Фудбал
