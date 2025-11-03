ОВО ЈЕ БИО ПРЕСУДАН ФАКТОР ЗА ИЗБОР ПАУНОВИЋА: ФСС објавио за шта је спреман нови селектор
Фудбалски савез Србије објавио је биографију новог селектора репрезентације Вељка Пауновића.
Вељко Пауновић (рођен 21. августа 1977. у Струмици, тада СФР Југославија), преузео је бригу о А репрезентације Србије уочи мечева против Енглеске и Летоније, са јасном мисијом — да заједно са стручним штабом и играчима искористи сваку преосталу шансу за пласман на Светско првенство 2026. године.
ИГРАЧКА КАРИЈЕРА
Пауновић је фудбалску основу стекао у омладинском погону ФК Партизан (1983 – 1994), где је и започео професионалну каријеру. Већ са 17 година дебитовао је за први тим црно-белих. Већ од 1995. године започиње инострану каријеру, у Шпанији, која ће обележити већи део његових играчких дана. Играо је за Атлетико Мадрид, Марбељу, Мајорку, Овиједо, Тенерифе, Хетафе и Алмерију, а у краћем временском период бранио је боје немачког Хановера, руског Рубина и америчке Филаделфије Унион.
За државни тим наше земље, Пауновић је дебитовао 13. фебруара 2002. године на пријатељској утакмици у Финиксу против Мексика, а у другом наступу, 28. априла 2004. године, био је стрелац у ремију (1:1) против Северне Ирске у Белфасту.
ТРЕНЕРСКИ ПУТ И ОСТВАРЕНИ УСПЕХ
Тренерску каријеру започео је са млађим селекцијама Србије – У18, У19 и У20.
Најзначајнији тренутак долази 2015. године када са селекцијом У20 стиже до титуле светског шампиона на Новом Зеланду, што је подигло углед српског фудбала и Вељку обезбедило статус једног од најперспективнијих стручњака у земљи. Крајем исте године, додељена му је Златна лопта ФСС, као најбољем тренеру Србије.
Након тога тренирао је и клубове широм света — Чикаго Фајр (САД), Рединг (Енглеска), Гвадалахару и Тигрес (Мексико) и Реал Овиједо (Шпанија).
Управо је са клубом у коме је и као фудбалер оставио дубок траг, прошле сезоне направио фантастичан успех и после 24 године обезбедио Овиједу повратак у елитни ранг шпанског фудбала.
ПОВРАТАК У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И НОВИ ИЗАЗОВ
Претпоследњег дана октобра 2025. године, Фудбалски савез Србије доноси одлуку да Пауновић преузме селекцију у кључном тренутку борбе за пласман на Светско првенство 2026. Његов долазак поклопио се с тренутком у коме су шансе још увек отворене, али захтевају максималну посвећеност и мобилизацију.
Његова преданост, став да тим и репрезентација долазе испред свега, била је пресудан фактор.
Као селектор, показује визију засновану на дисциплинованом заједништву, борбеном духу и вери у могућност успеха, чак и у тренуцима када многи виде „последњу шансу“.
Са таквим ставом и енергијом, прилази завршном чину квалификација, с јасном жељом да мотивише играче, створи јаку атмосферу у тиму и оснажи веру навијача.
Вељко Пауновић враћа се домаћем фудбалу и селекцији као стручњак који не доноси само репутацију, већ и конкретну историју успеха, визију и став. Пред нама је период у којем ће од свих бити тражена заједничка борба, енергија и идентитет – а он је спреман да их изгради.