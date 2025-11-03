ПАУНОВИЋ ОДБИО ЛУДОГОРЕЦ: Алтернатива је Владан Милојевић?
Бугарски Лудогорец је у потрази за новим тренером, а на листи кандидата је наводно и Владан Милојевић, актуелни тренер Црвене звезде.
Лудогорецу не иде добро ове сезоне и због тога је цех платио тренер Руи Мота. За сада није познат његов наследник, а наводно је најпре позив добио Вељко Пауновић пре него што их је одбио у корист селекторске клупе фудбалске репрезентације Србије.
Бугарски медији су тврдили да је Пауновић имао испред себе од стране бугарског шампиона имао озбиљну финансијску понуду.
"Орлове је одбио бивши тренер Овиједа, пошто је преузео репрезентацију своје земље. Управо такав калибар тренера Лудогорец тражи и за његову плату спреман је да издвоји до 1.000.000 евра годишње", стајало је у тексту Тема спорта.
Како преноси исти извор алтернатива би могао да буде Владан Милојевић ког све чешће селе из Љутице Богдана.
Лудогорец је према изворима поменутог портала контактирао Бруна Лажа, доскорашњег тренера Бенфике, али су их одбила његова вишемилионска потраживања.
У Милојевићу највероватније виде буџету пријатнију опцију, али и човека који зна како се пролазе европске квалификације. Лудогорец на Лигу шампиона чека већ 10 година.
Како ни стратегу црвено-белих не цветају руже у последње време на стадиону "Рајко Митић", разлаз са београдским клубом и одласку у Бугарску није уопште нереалан сценарио.