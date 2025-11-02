ВЕЉКО ПАУНОВИЋ ОДБИО 1.000.000 ЕВРА због позива Србије
02.11.2025. 12:07 12:10
Коментари (0)
Вељко Пауновић је постао нови селектор Србије, а пре него што је сео на клупу Орлова, одбио је примамљиву понуду.
Лудогорецу не иде добро ове сезоне и због тога је цех платио тренер Руи Мота. За сада није познат његов наследник, а наводно је позив добио управо српски стручњак.
Како пишу бугарски медији, озбиљну цифру је Пауновић имао испред себе од стране бугарског шампиона.
"Орлове је одбио бивши тренер Овиједа, пошто је преузео репрезентацију своје земље", пише Тема спорт и додаје:
"Управо такав калибар тренера Лудогорец тражи и за његову плату спреман је да издвоји до 1.000.000 евра годишње".