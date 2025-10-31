ПАУНОВИЋ НАПРАВИО ТИМ ИЗ СНОВА! Стручни штаб пун интернационалних асова ТУ ЈЕ И БИВША ЗВЕЗДА МАНЧЕСТЕРА
Стручни штаб Вељка Пауновића биће, углавном, сачињен од страних стручњака. Ово се најављује пред званично представљање тима најближих сарадника новог селектора.
Фудбалски савез Србије оставио је Пауновићу дискреционо право да сам именује људе којима највише верује.
Селектор је већ започео разговоре и практично завршио састав свог стручног тима, а званично представљање очекује се наредне недеље. Ново име у стручном штабу Србије биће Португалац Нуну Гомеш, бивши првотимац Спортинга и неколико клубова Премијере. Он годинама сарађује са Пауновићем, а заједно су радили у Енглеској, Мексику и САД. Нуну Гомеш ће бити асистент тренера у репрезентацији.
Поред њега, у Србију ће, по свему судећи, стићи и бивши играч Манчестер јунајтеда – Квинтон Фочун, дугогодишњи асистент Пауновића, познат по успешном раду у Јужноафричкој Републици и Енглеској. Очекије се и долазак Аргентинца Клаудија Арзена, који је радио са Пауновићем у клубовима као што су Овиједо и Чивас, као и са Уругвајцем Дијегом Алонсом.
Највећи изазов за селектора и тим био је усаглашавање радног искуства из клубског и репрезентативног фудбала. Пауновић је желео да задржи окосницу својих сарадника из претходног периода, што је, према последњим информацијама, и успео. У стручном штабу биће и представници домаћег тренерског кадра, укључујући кондиционог тренера и тренера голмана.
Наредне недеље очекује се званично именовање Вељка Пауновића за селектора, уз потписе чланова Извршног одбора ФС Србије. Такође, биће објављен први списак играча за предстојеће утакмице против Енглеске и Летоније.
Дневник/ Спорт клуб