ЛУЋАНО СПАЛЕТИ НОВИ ТРЕНЕР ТОРИНАЦА: Јувентус има потенцијал, Влаховић на терену показује оно што се очекује
Нови тренер фудбалера Јувентуса Лућано Спалети изјавио је данас на представљању да екипа из Торина има потенцијал и додао да српски нападач Душан Влаховић показује на терену оно што се од њега очекује.
Спалети је на клупи Јувентуса наследио Игора Тудора, који је пре четири дана добио отказ.
"Сјајан је осеćај. Сви знамо историју овог славног клуба и како је организован, али када сте овде, онда осетите његову величину. Имам поштовање према тренутној позицији Јувентуса на табели и желео бих да упутим поздраве Тудору. Имао сам задовољство да га упознам и знам како ради. Сигуран сам да ćу пронаćи добро избалансиран тим и да ćемо се борити да остваримо своје циљеве. Хвала генералном менаџеру Данијелу Комолију на лепим речима и прилици да будем овде", рекао је Спалети, а преноси сајт клуба.
Он је навео да је Влаховић одлично одиграо против Удинезеа у прошлом колу, када је био један од стрелаца.
"Што се тиче Душана, нисам добио никаква упутства од клуба да се према њему или било ком другом играчу у тиму понашам другачије. Он ćе говорити сам за себе на терену, као што и треба, а против Удинезеа, Влаховиć је јасно показао своје намере одличном игром", изјавио је тренер Јувентуса.
Спалети је истакао да је пред његовом екипом велики посао.
"Уверен сам да овај тим има потенцијал и уверен сам да могу добро да се снађем са овим момцима. Приоритет остаје да изборимо квалификације за Лигу шампиона, али се надам да ćемо се вратити и у трку за Скудето и то смо рекли играчима јуче у свлачионици. Сада ćе бити неопходно да засучемо рукаве. Голови су неопходни јер морате да постижете голове да бисте добијали утакмице. Нападачки фудбал је још један важан квалитет, али суштина је бити тим, група која зна како да се креćе по терену. Ово је веома узбудљив изазов за мене", додао је Спалети.
Јувентус се налази на седмом месту на табели Серије А са 15 бодова, а сутра ће гостовати Кремонезеу.