МБАПЕ ДОБИО ЗЛАТНУ КОПАЧКУ ЕВРОПЕ за најбољег стрелца у лигама Старог континента
Фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе добио је Златну копачку Европе, признање које се додељује најбољем стрелцу прошле сезоне у европским лигама.
Француски нападач изразио је наду да ће награду освојити поново и наредне године.
"Велико ми је задовољство што сам примио Златну копачку. Ово је важан тренутак за мене, јер је то први пут да сам освојио ово признање које као нападачу много значи", рекао је Мбапе, који је прошле сезоне био најбољи стрелац шпанског првенства са 31 голом у 34 утакмице.
Мбапе је захвалио саиграчима што му омогућавају да буде "најбоља верзија себе", истакавши да се нада да ће оваква признања освајати "још дуги низ година", почев од следеће сезоне.
Француски репрезентативац, који је постигао 16 голова на 13 утакмица од почетка сезоне, рекао је да је "срећан што може да помогне Реал Мадриду да освоји све могуће трофеје".
"Имамо невероватан тим и надам се да ћемо ове године освојити много трофеја, јер су колективна признања најважнија. Верујем да са свим људима које видим овде можемо да постигнемо много", изјавио је Мбапе пред саиграчима.
Председник Реал Мадрида Флорентино Перес честитао је Мбапеу на награди, истакавши да "савршено представља вредности" краљевског клуба и изразио уверење да ће капитен француске репрезентације "наставити да увећава историју Реала".