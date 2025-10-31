few clouds
19°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МБАПЕ ДОБИО ЗЛАТНУ КОПАЧКУ ЕВРОПЕ за најбољег стрелца у лигама Старог континента

31.10.2025. 15:42 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
mbape1
Фото: Tanjug (AP Photo/Manu Fernandez)

Фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе добио је Златну копачку Европе, признање које се додељује најбољем стрелцу прошле сезоне у европским лигама.

Француски нападач изразио је наду да ће награду освојити поново и наредне године.

"Велико ми је задовољство што сам примио Златну копачку. Ово је важан тренутак за мене, јер је то први пут да сам освојио ово признање које као нападачу много значи", рекао је Мбапе, који је прошле сезоне био најбољи стрелац шпанског првенства са 31 голом у 34 утакмице.

Мбапе је захвалио саиграчима што му омогућавају да буде "најбоља верзија себе", истакавши да се нада да ће оваква признања освајати "још дуги низ година", почев од следеће сезоне.

Француски репрезентативац, који је постигао 16 голова на 13 утакмица од почетка сезоне, рекао је да је "срећан што може да помогне Реал Мадриду да освоји све могуће трофеје".

"Имамо невероватан тим и надам се да ћемо ове године освојити много трофеја, јер су колективна признања најважнија. Верујем да са свим људима које видим овде можемо да постигнемо много", изјавио је Мбапе пред саиграчима.

Председник Реал Мадрида Флорентино Перес честитао је Мбапеу на награди, истакавши да "савршено представља вредности" краљевског клуба и изразио уверење да ће капитен француске репрезентације "наставити да увећава историју Реала".

килијан мбапе златна копачка
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Имобиле први пут у каријери освојио "Златну копачку"

Имобиле први пут у каријери освојио "Златну копачку"

01.08.2020. 15:22 15:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Месију четврта "Златна копачка" у каријери

Месију четврта "Златна копачка" у каријери

24.11.2017. 15:51 15:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај