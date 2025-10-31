clear sky
АЛФИ ВАЈТМАН ОСВОЈИО ЛИГУ ЕВРОПЕ, па се пензионисао у 27. и постао фотограф

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Youtube Printscreen/Tottenham Hotspur

Бивши голман Тотенхем Хотспура, Алфи Вајтман, одлучио је да заврши фудбалску каријеру у 27. години.

Свега неколико месеци након што је био део екипе Ангеа Постекоглуа која је освојила Лигу Европе.

Вајтман је цео фудбалски пут провео у Тотенхему, за који је потписао професионални уговор након што је прошао све млађе селекције клуба.

Током боравка у Лондону имао је два кратка позајмна периода у шведском клубу Дегерфорс, али никада није успео да се избори за место у првом тиму "певаца".

Ограничена минутажа и стална резерва у хијерархији међу голманима навели су га да потражи нове изазове.

Како наводи "Атлетик", након што му је истекао уговор на крају прошле сезоне, очекивало се да ће наставити фудбалску каријеру – али је он одлучио да потпуно промени животни правац и посвети се фотографији.

У разговору за "Мирор", Вајтман је открио да је дуго осећао незадовољство животом професионалног фудбалера.

 

 

"Потписао сам за Тотенхем са десет година. Када сам завршио школу са шеснаест, одмах сам прешао у тај свет професионалног фудбала. Већ са 17 или 18, док сам живео у клупским смештајима, почео сам да се питам – да ли је ово све? Тренинг, школски програм из спортских наука, кући, видео-игре... Веома рано сам схватио да нисам срећан".

Говорио је и о типичној фудбалској култури у Енглеској.

"Стереотип о фудбалерима углавном је тачан – голф, скупа гардероба, статусни симболи. И ја сам био такав: желео сам 'гучи' торбицу и возио 'мерцедес'. Сви постајемо одраз једни других. Фудбал у овој земљи је потпуно затворен од свега осталог – идеш на тренинг и враћаш се кући, и то је то".

На крају је додао да је свестан колико је каријера фудбалера кратка, али да га је привукао свет креативности и уметности.

"И ако успете, фудбалска каријера кратко траје. Знао сам да не желим да останем у томе. Почео сам да истражујем ствари које ме занимају – глуму, медије, фотографију. Уживао сам у томе и био окружен људима који су радили оно што воле. То ме инспирисало".

 

лига европе голман фотограф
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
