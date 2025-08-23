broken clouds
23°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ПЕВЦИ“ РАСПЕВАНИ У МАНЧЕСТЕРУ: Тотенхем без грешке на почетку нове сезоне

23.08.2025. 19:20 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Dave Thompso

Фудбалери Тотенхема победили су као гости Манчестер Сити резултатом 2:0 у мечу другог кола Премијер лиге.

Сити је тако остао на три бода, док је Тотенхем освојио свих шест бодова у прва два кола.

Домаћин је кренуо веома офанзивно, али је кажњен за две неискоришћене прилике Омара Мармуша. У 35. минуту после контранапада Ришарлисон је асистирао Бренану Џонсону који је ударцем са десетак метара постигао гол. 

Жоао Палиња је дуплирао предност "певаца" у 45+2. минуту после велике грешке голмана домаћих Џејмса Трафорда и испоставило се поставио коначан резултат.        

Резултати 2. кола Премијер лиге

Брентфорд - Астон Вила 1:0

Борнмут - Вулверхемптон 1:0

Бернли - Сандерленд 2:0

Манчестер Сити - Тотенхем 0:2 

Вест Хем - Челси 1:5

Арсенал – Лидс

Недеља

Кристал Палас - Нотингем Форест

Евертон – Брајтон

Фулам - Манчестер Јунајтед

Понедељак

Њукасл - Ливерпул

Пласман обезедио Sofascore
премијер лига тотенхем манчестер сити
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај