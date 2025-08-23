„ПЕВЦИ“ РАСПЕВАНИ У МАНЧЕСТЕРУ: Тотенхем без грешке на почетку нове сезоне
Фудбалери Тотенхема победили су као гости Манчестер Сити резултатом 2:0 у мечу другог кола Премијер лиге.
Сити је тако остао на три бода, док је Тотенхем освојио свих шест бодова у прва два кола.
Домаћин је кренуо веома офанзивно, али је кажњен за две неискоришћене прилике Омара Мармуша. У 35. минуту после контранапада Ришарлисон је асистирао Бренану Џонсону који је ударцем са десетак метара постигао гол.
Жоао Палиња је дуплирао предност "певаца" у 45+2. минуту после велике грешке голмана домаћих Џејмса Трафорда и испоставило се поставио коначан резултат.
Резултати 2. кола Премијер лиге
Брентфорд - Астон Вила 1:0
Борнмут - Вулверхемптон 1:0
Бернли - Сандерленд 2:0
Манчестер Сити - Тотенхем 0:2
Вест Хем - Челси 1:5
Арсенал – Лидс
Недеља
Кристал Палас - Нотингем Форест
Евертон – Брајтон
Фулам - Манчестер Јунајтед
Понедељак
Њукасл - Ливерпул