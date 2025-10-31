ТРЕНЕР ЧУКАРИЧКОГ МИЛАН ЛЕШЊАК ПРЕД ДУЕЛ СА ЦРНО - БЕЛИМА: Хоћемо да се надигравамо са Партизаном, детаљи ће одлучити победника
Тренер фудбалера Чукаричког Милан Лешњак изјавио је данас пред утакмицу 14. кола Суперлиге Србије да његова екипа хоће да се надиграва са Партизаном и додао да ће детаљи одлучити победника.
Фудбалери Чукаричког дочекаће сутра од 18 часова Партизан на Бановом брду.
"Сигурно је да нас чека тешка утакмица. Партизан је врло опасна екипа, а посебно је уочљиво да су у овом првенству много радили на прекидима, што им је донело доста добрих ствари на утакмицама ове сезоне. Верујем и надам се да неће бити огромне разлике на терену, да ће једна екипа доминирати. Свесни смо ко нам долази у госте и сигурно да Партизану препуштамо улогу фаворита. Али, верујем да ћемо се надигравати, да ћемо дати максимум и да ће самим тим нека ситница, неки детаљ одлучити победника", рекао је Лешњак на конференцији за медије.
Чукарички је пре два дана после пенала елиминисан од Борца у Купу Србије, Лешњак је навео да његова екипа у појединим утакмицама ове сезоне није имала довољно среће, а да у поједним није била на потребном нивоу.
"Кад погледате табелу, бодовни заостатак није велики, изузетно је мала разлика између четвртопласираног тима и екипа које су на местима која воде у плеј-аут. Све може да се окрене у две утакмице. Старији играчи знају која је њихова улога, млади ће временом уз добар рад и залагање добити шансу, верујемо као и њихови претходници отићи у добре клубове. Екипа је заиста добро избалансирана, имамо квалитет и са тиме што имамо требало би да будемо у плеј-офу", изјавио је тренер Чукаричког.
Лешњак је истакао да ће противницима Партизана у наставку сезоне бити теже након елиминације "црно-белих" из Купа Србије од Мачве.
"Заиста је њихова елиминација била неочекивана, али сада су максимално фокусирани на сваку утакмицу у првенству. Покушаће ће, што ће наравно бити врло тешко, да се боре за прво место у Суперлиги. Што се тиче моје екипе, за Партизан екстра мотивација није потребна, даћемо максимум, очекујем и надам се најбољем исходу. А Партизан као клуб, о њима не треба трошити речи, имају врло квалитетну екипу, види се и по досадашњем броју освојених бодова", поручио је Лешњак.
Тренер Чукаричког је истакао су сви играчи спремни за сутрашњу утакмицу и додао да ће једино изостати Душан Јованчић због црвеног картона.
Чукарички се налази на седмој позицији на табели Суперлиге Србије са 18 бодова, док је Партизан другопласирани са 31.