ПАУНОВИЋ СХВАТИО ДА ЈЕ БОЉЕ ДА ПРИХВАТИ ПОЗИВ – Немања Максимовић: Ово није последња шанса наше генерације
Вељко Пауновић званично је од четвртка нови селектор фудбалске репрезентације Србије.
Наследио је на тој позицији Драгана Стојковића Пиксија. Под његовом тренерском палицом наш омладински национални тим је пре 10 година постао првак света.
У тиму је тада играо и садашњи сениорски репрезентативац Немања Максимовић.
– Именовање Пауновића за селектора је јако лепа ствар. Драго ми је да је Вељко прихватио позив. Мислио сам да су актуелне квалификације за Светско првенство 2026. последња шанса наше генерације, али са доласком Пауновића можда ћемо одиграти и следећи циклус заједно. Наравно, нада и вера да можемо до успеха су сада веће – рекао је Максимовић за „Спортски журнал“.
На питање да ли је очекивао да ће златна генерација омладинаца да заигра и у А тиму одговорио је:
– Очекивали смо да ће то и раније да се деси. Сад је Вељков долазак испао као логичан сплет околности. Штета би било да смо завршили репрезентативне каријере без сарадње са Пауновићем у сениорском државном тиму. И он је схватио да је боље да прихвати позив док смо ми у годинама да можемо да још нешто направимо са репрезентацијом.