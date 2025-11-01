МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „ПЕРА ЕРГЕЛАШ – ЛАЛА“: ФИДЕ мајстор Данило Беседеш фантастичан
Традиционални шаховски меморијални турнир „Пера Ергелаш – Лала“ је одржан у Јаску.
Окупило се 30 такмичара, различите животне доби, да се сете бившег члана управе и играча локалног клуба „Цар Урош“. Клуб је, уз и породицу Ергелаш, био организатор овог турнира у убрзаном шаху.
Међу присутнима су били и по један велемајстор и интермајстор, два ФИДЕ мајстора, као и женски ФИДЕ мајстор. Играло се седам кола, по Швајцарском систему паровања. Главни судија је био национални арбитар Горан Ђачанин, а директор такмичења Петар Миличевић.
Фантастичну игру и апсолутно заслужено је прво место освојио ФИДЕ мајстор Данило Беседеш. Он је имао чак 6,5 поена, ремизиравши само са другопласираним ФИДЕ мајстором Андрејем Љепићем. Млади Новосађанин је имао само пола поена мање, због ремија и у партији против Милана Митића.
Треће место су поделила три такмичара са по пет поена. У тој групи је најбоље додатне критеријуме имао Андреј Гајворонскиј, кога су порази од прве двојице спречили да буде и боље пласиран. Њега је, на четвртој позицији, пратила шампионка Новог Сада и најпријатније изненађење турнира ЖФМ Сара Мијић, која је поражена само од Беседеша. Пето место је освојио Драган Остојић. Он је победио у пет мечева, али је остао без поена у дуелима против Љепића и Мијићеве.
Овај догађај су увеличали и председници Шаховског савеза Србије Андрија Јоргић, Шаховског савеза Војводине Зоран Станимировић и Шаховског савеза Новог Сада Светлана Стојадинов.