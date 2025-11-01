САОБРАЋАЈ У НОВОМ САДУ ОБУСТАВЉЕН НА 16 ЛОКАЦИЈА Ово је списак затворених улица
01.11.2025. 10:07 11:39
Комеморативни скуп поводом годишњице несреће на Железничкој станици у Новом Саду, у којој је у рушењу надстрешнице страдало 16 особа, биће одржан данас, 1. новембра.
Студенти су позвали грађане да се у 10 часова окупе на 16 различитих локација у граду, како би заједно одали пошту настрадалима.
Након тога, у 11.52, планиран је мирни марш ка Железничкој станици, где ће бити одржано 16 минута тишине – симболично, за сваку изгубљену особу.
Окупљање ће се одвијати на следећим местима:
- Кампус Универзитета у Новом Саду
- Ракрсница Булевара ослобођења и Народног фронта
- Трг слободе
- Рибља пијаца
- Варадински мост
- Ракрсница Булевара краља Петра I и Кисачке улице
- Емезета
- Кружни ток на Клиси
- Новосадски сајам
- Кружни ток Булевара Европе и Корнелија Станковића
- Ракрсница Булевара Слободана Јовановића и Радомира Раше Радојкова
- Ракрсница Булевара патријарха Павла и Футошког пута
- Кружни ток Булевара Европе и Булевара патријарха Павла
- Футошки парк
- Шератон
-
Ракрсница Кеја и Марка Миљанова
Испред Железничке станице, тачно у 11.52, биће положени венци и одата почаст жртвама трагедије.
Главни програм почиње у 13.30 часова и трајаће око два сата.
Комеморација ће бити окончана 16-минутном тишином која почиње у 19.52 часова.