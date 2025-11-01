clear sky
САОБРАЋАЈ У НОВОМ САДУ ОБУСТАВЉЕН НА 16 ЛОКАЦИЈА Ово је списак затворених улица

01.11.2025. 10:07 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: Dnevnik.rs

Комеморативни скуп поводом годишњице несреће на Железничкој станици у Новом Саду, у којој је у рушењу надстрешнице страдало 16 особа, биће одржан данас, 1. новембра.

Студенти су позвали грађане да се у 10 часова окупе на 16 различитих локација у граду, како би заједно одали пошту настрадалима.

Након тога, у 11.52, планиран је мирни марш ка Железничкој станици, где ће бити одржано 16 минута тишине – симболично, за сваку изгубљену особу.

2
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Окупљање ће се одвијати на следећим местима:

  1. Кампус Универзитета у Новом Саду
  2. Ракрсница Булевара ослобођења и Народног фронта
  3. Трг слободе
  4. Рибља пијаца
  5. Варадински мост
  6. Ракрсница Булевара краља Петра I и Кисачке улице
  7. Емезета
  8. Кружни ток на Клиси
  9. Новосадски сајам
  10. Кружни ток Булевара Европе и Корнелија Станковића
  11. Ракрсница Булевара Слободана Јовановића и Радомира Раше Радојкова
  12. Ракрсница Булевара патријарха Павла и Футошког пута
  13. Кружни ток Булевара Европе и Булевара патријарха Павла
  14. Футошки парк
  15. Шератон

  16. Ракрсница Кеја и Марка Миљанова

    2
    Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Испред Железничке станице, тачно у 11.52, биће положени венци и одата почаст жртвама трагедије.

Главни програм почиње у 13.30 часова и трајаће око два сата.

Комеморација ће бити окончана 16-минутном тишином која почиње у 19.52 часова.

железничка станица Трагедија у Новом Саду надстрешница
Нови Сад
