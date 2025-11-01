broken clouds
СРУШИО ЦРНО-БЕЛЕ ЗА МВП ПРИЗНАЊЕ: Шенгелија најкориснији у 8. колу Евролиге

01.11.2025. 13:56 14:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаш Барселоне Торнике Шенгелија најкориснији је играч (МВП) осмог кола Евролиге.

Шенгелија је у победи Барселоне против Партизана резултатом 78:76 за 30 минута забележио 24 поена, пет скокова и пет асистенција, уз шут из игре 6/8.

Он је имао индекс корисности 42 и тако девети пут освојио признање за најбољег играча кола у Евролиги.

Кошаркаш Партизана Тајрик Џонс имао је индекс корисности 29, пошто је уписао 15 поена, 13 скокова и седам асистенција.

Матео Спањоло из Басконије остварио је индекс 28. Кошаркаш Црвене звезде Коди Милер-Мекинтајер забележио је 26 индексних поена, док је Никола Милутинов из Олимпијакоса имао 25.

