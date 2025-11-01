СРУШИО ЦРНО-БЕЛЕ ЗА МВП ПРИЗНАЊЕ: Шенгелија најкориснији у 8. колу Евролиге
Кошаркаш Барселоне Торнике Шенгелија најкориснији је играч (МВП) осмог кола Евролиге.
Шенгелија је у победи Барселоне против Партизана резултатом 78:76 за 30 минута забележио 24 поена, пет скокова и пет асистенција, уз шут из игре 6/8.
Он је имао индекс корисности 42 и тако девети пут освојио признање за најбољег играча кола у Евролиги.
The MVP of Round 8 honors go to @TokoShengelia23 👏
A huge performance in the win against Partizan last night! 💪
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/7B8MAVCJI0
— EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2025
Кошаркаш Партизана Тајрик Џонс имао је индекс корисности 29, пошто је уписао 15 поена, 13 скокова и седам асистенција.
Матео Спањоло из Басконије остварио је индекс 28. Кошаркаш Црвене звезде Коди Милер-Мекинтајер забележио је 26 индексних поена, док је Никола Милутинов из Олимпијакоса имао 25.