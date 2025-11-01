clear sky
СРЕМСКА МИТРОВИЦА СЛАВИ 81. ГОДИШЊИЦУ У СЛОБОДИ Постхумна награда деда Гаври Винчићу

01.11.2025. 11:31 11:42
Дневник
Дневник
митровица
Фото: Град Сремска Митровица

Поводом обележавања Дана ослобођења Сремске Митровице у Другом светском рату, градоначелник Бранислав Недимовић одао почаст палим борцима пред Спомеником ослобођења.

– Пре тачно 81 годину отпочеле су завршне операције за ослобађање Сремске Митровице од стране Народно ослободилачке војске, потпомогнуте снагама Црвене армије. У току ноћи је Митровица ослобођена и можемо рећи да од тог тренутка градић од десетак хиљада становника, који је много пропатио 41. и 42. године, од усташког злочина, са неколико хиљада страдалих, почиње да живи нови живот. Данас са 80.000 становника живи и ради, представља озбиљан административни центар и локомотиву развоја са другим општинама Срема и државе – рекао је Бранислав Недимовић. 

митровица
Фото: Град Сремска Митровица

Градоначелник је истакао да ће локална самоуправа увек тражити начин да се одужи онима који су пали за овај град. 

- Гледаћемо да обнављамо симболе борбе, страдања, који су везани за Митровицу, али исто тако и да појединцима укажемо велико поштовање. Ових дана је преминуо и последњи партизан који је ослобађао Сремску Митровицу и град ће на свечаној седници поводом Дана града и градске славе Митровдана, постхумно, доделити једном таквом борцу Новембарску награду – деда Гаври Винчићу, иако је он с територије Шида. Он је крварио за овај град. Ако не поштујемо оне који су градили овај град, неће ни вас поштовати нико, поручио је Недимовић.

Уприличена је и свечаност код Спомен костурнице на старом православном гробљу поводом годишњице ослобођења града у Првом светском рату, а потом је свечаност настављена на Спомен гробљу, где су венце у част палим борцима и жртвама фашизма положиле бројне делегације, на челу са ресорном министарком Милицом Ђурђевић Стаменковски.

сремска митровица
Дневник
Дневник
