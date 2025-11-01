clear sky
ВОШИН ЈУНАК РОСИЋ: Одбрана против Звезде најдража, сада нема стајања, сваки долазак вечитих у Нови Сад биће непријатан

01.11.2025. 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Велика победа Војводине над Црвеном звездом (3:2) одјекнула је српским фудбалом.

Након предугог чекања “стара дама” из Новог Сада успела је да савлада великог ривала пред својим навијачима. 

Голман Војводине, Драган Росић, био је један од јунака меча  са низом сјајних интервенција, укључујући и чудесну одбрану у последњим секундама утакмице.

У разговору после меча, Росић је поделио утиске о историјском тријумфу и емоцијама које је он носио.

– Мислим да нисмо били довољно свесни какав смо подвиг направили. Тек сада, у разговору пред тренинг, причали смо између себе и схватили да смо срушили ту неправедну и негативну традицију – почео је причу Росић.

Војводина је дуго чекала овакав тријумф, а Росић истиче да би овакви резултати требало да постану нова реалност у Новом Саду.

– Да, толико дуго нисмо победили Звезду на нашем терену, а то не би смело да буде када је Војводина у питању. Од сада па надаље очекујем да ће сваки долазак вечитих у Нови Сад бити непријатан и да више неће моћи тако лако да узимају бодове – истакао је чувар мреже новосадског тима.

Највише се, ипак, памти његова фантастична интервенција у 99. минуту, када је спречио сигуран погодак и потврдио тријумф свог тима.

– Да, све се десило брзо. Мали Костов је ухватио добар волеј из гужве, било је пуно играча и нисам видео скроз путању лопте. Можда ми је баш због тога та одбрана најдража. Била је то битна ситуација, свакако, да се та победа заокружи – присетио се Росић и додао:

– Цело вече је било стварно магично. Међутим, све смо архивирали и 100 одсто смо посвећени мечу са ИМТ у недељу, нема стајања. Позивам наше навијаче да понове спектакуларну атмосферу коју су направили у дербију, њихова подршка нам је од непроцењивог значаја – закључио је сјајни чувар мреже Воше и репрезентације Србије.

