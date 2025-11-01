ФЕЊЕРАШ СТИЖЕ У БАЧКУ ТОПОЛУ – Калезић: То не сме да нас завара; ТСЦ за прекид негативне серије
Фудбалери ТСЦ-а у недељу од 16 часова, на свом стадиону ТСЦ Арена, дочекују екипу Напретка из Крушевца у оквиру 14. кола Суперлиге Србије.
После четири пораза у низу, тим из Бачке Тополе верује да може да прикаже добру игру и врати се на победнички колосек.
Шеф стручног штаба Дарије Калезић истакао је да је екипа фокусирана на подизање самопоуздања и стабилизацију игре.
– Утакмица против Партизана нам је показала да можемо да се надмећемо са тешким ривалима у свим сегментима игре, што нам даје веру и показује како треба да играмо. Нажалост, против Радничког 1923 било је много измена у екипи које су негативно утицале на резултат, са истим тимом смо играли и Куп, тако да је јасно да морамо направити одређене промене – рекао је Калезић.
Тренер ТСЦ-а нагласио је да га радује повратак Саше Јовановића и Батиста Руа, што, како каже, представља „позитивну ињекцију за екипу.
– Враћамо се на домаћи терен, пред наше навијаче који нас увек бодре и подржавају. Те две чињенице нам уливају наду да ћемо остварити добар резултат и обрадовати публику – додао је Калезић.
Говорећи о ривалу, Калезић је оценио да је Напредак у тешкој ситуацији, али да то не сме да завара његов тим.
– Напредак је тренутно последњи на табели, без победе од августа, али такве екипе су увек опасне јер им је свака наредна утакмица прилика за преокрет. Морамо бити максимално концентрисани и фокусирани на своју игру. На домаћем терену смо по правилу играли добро и верујем да ћемо то потврдити и у недељу – поручио је шеф стручног штаба ТСЦ-а.
Одбрамбени играч Стефан Јовановић, који је годинама носио дрес Напретка, истиче да је предстојећи меч идеална прилика да ТСЦ прекине лошу серију.
– Иза нас су резултати који нису на нивоу наших амбиција, али верујем да је време да покажемо карактер и да се искупимо. Ако сви дамо сто одсто себе, резултат неће изостати – рекао је Јовановић.
ТСЦ после 13 одиграних утакмица заузима 10. место на табели са 14 бодова. Противник ТСЦ-а у овом колу Напредак је 16. на табели са 7 бодова.
Утакмица ТСЦ-Напредак, играће се у недељу 2. октобра од 16 часова на стадиону ТСЦ Арена у Бачкој Тополи. Пренос је обезбеђен на каналу Арена Спорт 4.