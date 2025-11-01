broken clouds
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФЕЊЕРАШ СТИЖЕ У БАЧКУ ТОПОЛУ – Калезић: То не сме да нас завара; ТСЦ за прекид негативне серије

01.11.2025. 14:48 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК ТСЦ

Фудбалери ТСЦ-а у недељу од 16 часова, на свом стадиону ТСЦ Арена, дочекују екипу Напретка из Крушевца у оквиру 14. кола Суперлиге Србије.

После четири пораза у низу, тим из Бачке Тополе верује да може да прикаже добру игру и врати се на победнички колосек.

Шеф стручног штаба Дарије Калезић истакао је да је екипа фокусирана на подизање самопоуздања и стабилизацију игре.

– Утакмица против Партизана нам је показала да можемо да се надмећемо са тешким ривалима у свим сегментима игре, што нам даје веру и показује како треба да играмо. Нажалост, против Радничког 1923 било је много измена у екипи које су негативно утицале на резултат, са истим тимом смо играли и Куп, тако да је јасно да морамо направити одређене промене – рекао је Калезић.

Тренер ТСЦ-а нагласио је да га радује повратак Саше Јовановића и Батиста Руа, што, како каже, представља „позитивну ињекцију за екипу.

– Враћамо се на домаћи терен, пред наше навијаче који нас увек бодре и подржавају. Те две чињенице нам уливају наду да ћемо остварити добар резултат и обрадовати публику – додао је Калезић.

Говорећи о ривалу, Калезић је оценио да је Напредак у тешкој ситуацији, али да то не сме да завара његов тим.

– Напредак је тренутно последњи на табели, без победе од августа, али такве екипе су увек опасне јер им је свака наредна утакмица прилика за преокрет. Морамо бити максимално концентрисани и фокусирани на своју игру. На домаћем терену смо по правилу играли добро и верујем да ћемо то потврдити и у недељу – поручио је шеф стручног штаба ТСЦ-а.

Одбрамбени играч Стефан Јовановић, који је годинама носио дрес Напретка, истиче да је предстојећи меч идеална прилика да ТСЦ прекине лошу серију.

– Иза нас су резултати који нису на нивоу наших амбиција, али верујем да је време да покажемо карактер и да се искупимо. Ако сви дамо сто одсто себе, резултат неће изостати – рекао је Јовановић.

ТСЦ после 13 одиграних утакмица заузима 10. место на табели са 14 бодова. Противник ТСЦ-а у овом колу Напредак је 16. на табели са 7 бодова.

Утакмица ТСЦ-Напредак, играће се у  недељу 2. октобра од 16 часова на стадиону ТСЦ Арена у Бачкој Тополи. Пренос је обезбеђен на каналу Арена Спорт 4.

Пласман обезедио Sofascore
фк тсц суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ГРАФИЧАРА ЕЛИМИНИСАЛИ ТСЦ ИЗ КУПА СРБИЈЕ: Изненађење или не?
тсц/Д. Милић

ФУДБАЛЕРИ ГРАФИЧАРА ЕЛИМИНИСАЛИ ТСЦ ИЗ КУПА СРБИЈЕ: Изненађење или не?

29.10.2025. 14:46 14:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАДНИЧКИ У КРАГУЈЕВЦУ САВЛАДАО ТСЦ: Бевис нокаутрао Бачкотополчане у финишу
tsc

РАДНИЧКИ У КРАГУЈЕВЦУ САВЛАДАО ТСЦ: Бевис нокаутрао Бачкотополчане у финишу

25.10.2025. 17:19 17:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај