ФУДБАЛЕРИ ГРАФИЧАРА ЕЛИМИНИСАЛИ ТСЦ ИЗ КУПА СРБИЈЕ: Изненађење или не?
Фудбалери Графичара савладали су ТСЦ у Београду са 2:0 и апсолутно заслужено прошли у осмину финала Купа Србије.
Након свега 180 секунди Обаси Бенџмаин је промашио „мртву шансу“ за Графичар када је сам изашао пред Симића који је добро скратио угао и спречио рано вођство домаћих. Лако је испала одбрана ТСЦ-а и у 11. минуту, али овог пута домаћи нису погрешили. Алекса Дамјановић је сјајно истрчао и погодио мрежу екипе са севера државе. „Пробудио“ је примљен гол чету Дарија Калезића, али само делимично. Створили су неколико прилика, али без конкретизације.
Недопустиво је да екипа попут ТСЦ-а дозволи ривалу да са лакоћом долази до шанси. Утисак након првих 45 минута је да гости и даље не играју ни близу како су то радили прошле сезоне.
Друго полувреме и нови шок за госте. Вукотић је сјајно погледао ка шеснаестерцу и послао сјајну лопту по земљи коју је из прве ударио Јевремовић и закуцао је под пречку.
Уласком Тодороског ТСЦ је био кудикамо опаснији, али то није донело промену резултата.
Графичар ТСЦ 2:0 (1:0)
БЕОГРАД: Помоћни терен стадиона „Рајко Митић“, гледалаца: 300. Судија: Милетић. Стрелци: Дамјановић у 11. и Јевремовић у 58. минуту за Графичар, а за ТСЦ. Жути картони: Такер, Дамјановић, Васиљевић, Гудељ (Графичар), Цапан, Јовановић, Урошевић (ТСЦ).
ГРАФИЧАР: Радановић 7, Вукотић 7,5 (Аделеке), Вукојевић, Дамјановић 8 (Вукадиновић), Ранковић 7 (Стојановић), Васиљевић 7, Обаси 6,5 (Такер), Лазић 7, Величковић 6,5, Гудељ 6,5, Јевремовић 7,5 (Ђурић).
ТСЦ: Симић 6, Радин 6,5 (Јовичић), Синг 6,5, Савић 6, Јовановић 6, Мезеи 6 (Тодороски), Престиж 6 (Петровић), Цапан 6 (Милосавић), Дегенек 6, Томовић 6 (Станчић), Урошевић 6.